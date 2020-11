Secondo le anticipazioni della puntata del GFVip in onda questa sera, 2 Novembre, i telespettatori assisteranno a una puntata sconvolgente e ricca di colpi di scena. Questa settimana tornerà la nuova modalità di televoto.

Anche per questa settimana, prosegue l’appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Secondo i rumors, questa nuova puntata sarà ricca di colpi di scena per gli inquilini della casa di Cinecittà e per i telespettatori fedeli al programma.

Durante la scorsa puntata in diretta, un nuovo concorrente, Paolo Brosio, dopo essere finalmente guarito dal virus che l’aveva colpito, ha finalmente potuto cominciare la sua avventura all’interno del programma.

Cosa accadrà stasera? Scopriamolo con le anticipazioni!

Anticipazioni GFVip: ecco cosa accadrà questa sera

Come ogni settimana, anche la puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda questa sera sarà ricca di eventi, di sorprese, di colpi di scena e di scandali.

Al centro della puntata, ovviamente ci sarà la nuova modalità di televoto: anche questa settimana, infatti, il concorrente meno votato dal pubblico non dovrà abbandonare la casa ma passerà direttamente al televoto successivo. Le nomination di questa settimana, hanno visto sfidarsi Francesco Oppini, Massimiliano Morra e, di nuovo, Maria Teresa Ruta.

Questa sera, come già previsto, due nuovi concorrenti entreranno a far parte del gioco: Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura e volto già noto alle telecamere del programma e la modella Giulia Salemi. Il ritorno di questi due volti all’interno della casa è sicuramente indice dell’estrema difficoltà, degli autori del programma, di trovare nuovi volti da inserire.

Dopo pochi giorni dal suo ingresso in casa, il nuovo inquilino Paolo Brosio, ha già infranto il regolamento. Durante la diretta in onda 24ore al giorno, il giornalista ha fatto una sconcertante rivelazione ad Elisabetta Gregoraci: i concorrenti, infatti, non sanno che la durata del gioco è stata prolungata e che usciranno dalla casa solo a Febbraio 2021. Tuttavia le telecamere hanno ripreso il momento in cui Paolo Brosio ha rivelato agli inquilini il segreto. Ci saranno provvedimenti per il nuovo concorrente?

Questa nuova puntata, inoltre, vedrà anche il ritorno in casa di Andrea Zelletta: il ragazzo aveva dovuto urgentemente lasciare la casa la settimana scorsa per motivi personali ma una vera e propria spiegazione di questo abbandono non è mai stata fornita. Dopo l’annuncio degli autori del Grande Fratello Vip, l’ex tronista proseguirà il suo percorso con gli altri coinquilini. Cosa sarà successo ad Andrea?

Sicuramente, questa sera si parlerà anche della festa di Halloween a cui hanno partecipato i concorrenti travestiti da spettri e mostri spaventosi: si parlerà anche del bacio tra Adua e Dayane?

