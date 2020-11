Anche per questa puntata del Grande Fratello Vip è arrivato il momento del risultato del televoto. La scorsa settimana, il pubblico aveva decretato l’eliminazione di Guenda Goria.

Anche questa settimana, per i concorrenti del Grande Fratello Vip, è arrivato il momento del verdetto del televoto. Questa settimana è tornata la nuova modalità di televoto secondo la quale il pubblico non decreterebbe l’eliminato della settimana ma esprimerebbe soltanto una preferenza.

I concorrenti meno votati, anche in questa puntata, andranno direttamente in nomination e saranno in sfida per il prossimo televoto.

La settimana scorsa, l’eliminazione di Guenda Goria ha sollevato l’ennesima polemica: si è pensato ad un televoto pilotato in modo da salvare Elisabetta Gregoraci, tuttavia, gli autori non si sono sbilanciati e non c’è stata nessuna risposta alle critiche.

GFVip, il risultato del televoto della puntata del 2 Novembre

Dopo scandali, risate ed emozioni, verso la fine della puntata del GFVip del 2 Novembre è arrivato il momento della lettura del verdetto del televoto.

Il conduttore Alfonso Signorini, collegatosi con la casa alla fine della pubblicità, ha invitato i concorrenti del reality-show in nomination a recarsi in fondo alla stanza, con le spalle al Led.

“E’ arrivato il momento della lettura del verdetto“, ha annuciato Alfonso Signorini.

“Il pubblico ha deciso che tra Massimiliano, Maria Teresa e Francesco, il primo vip salvo è Maria Teresa Ruta!“, il coduttore ha quindi letto il verdetto.

Maria Teresa Ruta, infatti, fin dal suo ingresso nel programma è stata protagonista di quasi tutti i televoti ma, amata dal pubblico, è sempre riuscita a salvarsi e a tornare in casa.

E’ arrivato il momento del secondo verdetto:”Il secondo vip salvo è Francesco Oppini“, è così scritto sul comunicato.

Tuttavia, i concorrenti in gioco non sanno della modalità adottata per questa puntata e, quindi, che nessuno di loro uscirà dal gioco.

“Ma c’è anche un terzo vip salvo, è Massimiliano. Questo televoto non prevedeva nessuna eliminazione.“, ha annunciato infatti Alfonso Signorini.

I due vip meno votati dal pubblico sono candidati al prossimo televoto che sarà in diretta nel corso della puntata.

“Francesco, anche se ti fossi salvato, il Grande Fratello avrebbe già deciso la tua nomination a tavolino a seguito delle tue orribili dichiarazioni“, Franesco Oppini, dunque, è stato colpito dal provvedimento del Grande Fratello con una nomination decretata in questo senso.

“L’eliminazione sarà lunedì mentre venerdì entreranno altri nuovi Vip“, ha concluso Alfonso Signorini dopo aver chiuso il collegamento con la casa rivolgendosi al pubblico e agli opinionisti in studio.