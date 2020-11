By

Arrivano nuove indiscrezioni su Amici di Maria De Filippi, il programma giunto alla ventesima edizione: tra i nuovi volti, Lorella Cuccarini che potrebbe figurare tra i nuovi professori del talent show come professoressa di ballo.

Seppur con grande ritardo, a breve partiranno le selezioni per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, il famoso talent show di Canale 5.

Secondo alcune indiscrezioni, il tavolo dei professori potrebbe presentare molti volti nuovi già noti al mondo dello spettacolo. Uno, in particolare, sembrerebbe molto atteso dai fan del programma.

Amici di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini sarà professoressa di ballo?

Lorella Cuccarini è sicuramente uno dei volti dello spettacolo più amati dal pubblico. La donna, show girl e ballerina, fin dall’inizio della sua carriera è stata associata allo slogan “La più amata dagli italiani” e ha preso parte a numerosi programmi televisivi e spettacoli teatrali.

Durante la scorsa stagione televisiva, Lorella Cuccarini ha condotto La vita in diretta ma, a seguito di numerose polemiche con Heather Parisi e Alberto Matano, ha deciso di abbansonare il programma.

Il ritorno in Mediaset della show girl e ballerina, dunque, potrebbe essere proprio segnato dalla sua partecipazione ad Amici 20 come professoressa di ballo. Secondo alcune indiscrezioni come quelle del magazine Oggi e del sito Blogo, il nome della Cuccarini è certo tra il nuovo cast di Amici di Maria De Filippi.

La nuova edizione del programma andrà in onda a partire dal 14 Novembre con la striscia pomeridiana – che sarà sostituita dal serale – e il daytime.

La donna, intervistata tempo fa a Verissimo da Silvia Toffanin, aveva già svelato qualche indizio in merito alla sua nuova figurazione in Mediaset e nel talent show per giovani talenti più guardato di Canale 5.

Non ci resta dunque nient altro se non attendere qualche giorno e verificare la veridicità di queste nuove indiscrezioni.

E voi unimamme, cosa ne pensate? Guarderete il programma?