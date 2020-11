Neonato abbandonato nella spazzatura: “piangeva disperato”

Un neonato è stato abbandonato in un cassonetto della spazzatura a poche ore dal parto. I soccorsi sono arrivati grazie ad un passante.

Questa è una di quelle storie che fanno riflettere, un neonato è stato trovato, per puro caso, in un cassonetto della spazzatura.

Subito sono stati allertati i soccorsi, ma purtroppo non si tratta di un caso isolato. Sono tanti, troppi, i bambini che vengono “lasciati” nei posti più strani e pericolosi perche i genitori non voglio o non possono occuparsene, quando ci sono diverse associazioni che li accoglierebbero senza fare domande e si potrebbe mettere al sicuro il piccolo dandogli la possibilità di essere un giorno adottato e vivere una vita serena. Ad esempio c’è “la culla per la vita” oppure ci sono Chiese che prendono i neonati che nessuno vuole. Le culla per la vita sono dei luoghi magici dove si lascia il piccolo e subito un’allarme scatta e fa intervenire i soccorsi che se ne prendono cura.

Neonato abbandonato: si cerca la madre

Questa ultima vicenda di cronaca è accaduta nelle scorse ore a Ragusa. Un neonato appena nato, il piccolo aveva ancora il cordone ombelicale attaccato, è stato trovato per puro caso da un passante che subito si è prodigato per chiamare i soccorsi.

Il piccolo era stato gettato nel bidone della spazzatura per la raccolta dei rifiuti porta a porta vicino ad un palazzo. Il passante che lo ha trovato si è avvicinato al cassonetto perchè sentiva dei lamenti che provenivano da quel contenitore.

Pensando che fosse qualche cucciolo di qualche animale si è avvicinato e quando ha aperto il bidone si è visto davanti un neonato che piangeva disperato. Il bimbo era avvolto in una copertina e poi un un sacchetto, terribile ed assurdo, povero piccolo.

Subito la chiamata al 118 che in poco tempo è arrivata con un medico che ha preso in cura il piccolo portandolo immediatamente in ospedale per visitarlo.

Il neonato è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, ma si tratta di un ricovero a scopo precauzionale per nutrirlo e tenerlo sotto osservazione visto che dai primi esami non sarebbero emersi particolari problematiche di salute.

Adesso la Polizia sta indagando per cercare di trovare la mamma del piccolo e per risalire ai responsabili di questo terribile gesto.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa vicenda? Bisogna adesso trovare assolutamente i responsabili e capire il perchè di questo terribile gesto.