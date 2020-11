X Factor 2020 secondo Live, cosa canteranno per la categoria Over

Nella seconda serata Live di X Factor i concorrenti della categoria Over canteranno dei grandi successi scelti dal loro coach Mika

La seconda puntata in onda stasera si aprirà con lo scontro fra la concorrente Eda Marì, di questa categoria, e la persona o il gruppo che in questa settimana avrà avuto meno visualizzazioni e download sulle piattaforme digitali del brano cantato nella prima puntata. Eda Marì infatti nella prima serata dei Live era stata la prima concorrente ad andare al ballottaggio.

Cosa canteranno per la categoria Over di X Factor i concorrenti

Dunque all’inizio della puntata scopriremo con chi dovrà scontrarsi Eda Marì per rimanere in gara. Dalle prime stime sui download e ascolti su piattaforme come Spotify e Youtube sembrerebbe che i meno premiati dagli utenti, oltre ad Eda Marì già andata male la scorsa settimana e per questo motivo andata al ballottaggio, siano Santi, N.A.I.P., Blue Phelix e il duo Manitoba.

Gli 11 concorrenti che rimarranno in gara dopo lo scontro, dovranno cantare brani di artisti famosi e confrontarsi quindi con dei grandi successi.

Il coach Mika ha scelto per Eda Marì, nel caso in cui rimanga in gara, il brano “Anche Fragile” di Elisa. Un brano impegnativo che richiederà una grande interpretazione da parte della giovane 25enne calabrese.

Per Vergo invece, giovane talento calabrese che ha convinto Mika a tenerlo nella squadra dei Live con le sue esibizioni, il coach ha scelto il brano di Laura Pausini “E ritorno da te”. Di sicuro sarà particolare la sua interpretazione di questo successo di una grande artista donna.

Infine, per N.A.I.P., all’anagrafe Michelangelo Mercuri, Mika ha scelto il brano dance “Bla Bla Bla” di Gigi D’Agostino. Sicuramente l’artista calabrese saprà stupire con le sue esibizioni poliedriche e talentuose che tanto sono piaciute a Mika e anche agli altri giudici.

Questa seconda puntata dei Live sarà piena di sorprese e di novità, a cominciare dalla conduzione che per la prima volta vedrà Daniela Collu al fianco dei giudici, dopo che Alessandro Cattelan si è dichiarato positivo al Covid.

Infine, il grande ritorno dei Maneskin, il popolarissimo gruppo che ha debuttato proprio su questo palco nel 2017 e ora ci ritorna da ospite.

Insomma, da non perdere questa seconda puntata dei Live e le esibizioni dei cantanti in gara.

E voi unimamme seguirete il programma stasera? Cosa ne pensate dei cantanti di questa categoria?

