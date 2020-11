Durante la diretta del Grande Fratello Vip in onda 24 ore al giorno, il concorrente Andrea Zelletta ha svelato i nomi degli ex tronisti scartati dagli autori e da Alfonso Signorini. Ma chi sono questi ex colleghi di Andrea?

Qualche ora fa, durante la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip, l’ex tronista Andrea Zelletta, lasciatosi andare in una conversazione, ha fatto un’ennesima rivelazione agli altri inquilini della casa.

Solo qualche giorno prima, dopo il suo rientro in gioco, il concorrente si era lasciato andare in delle rivelazioni scottanti che potrebbero costargli seri provvedimenti o addirittura la squalifica dal gioco.

Questa volta, ad essere stati rivelati sono i nomi degli ex tronisti che, dopo il provino per il reality-show, sono stati purtroppo scartati dagli autori del programma e dal conduttore Alfonso Signorini.

Ma chi sono questi volti già noti alle telecamere e ai telespettatori di Canale 5?

GFVip, Andrea Zelletta: chi sono gli ex tronisti scartati dagli autori?

Poche ore fa, durante una conversazione con Enock, Rosalinda e Pierpaolo, l’ex tronista ha parlato di nuovo della sua eperienza a Uomini e Donne. Al concorrente del reality-show di Canale 5, tuttavia, è sfuggito un interessante particolare.

Andrea ha infatti rivelato i nomi di alcuni suoi ex colleghi scartati ai provini per il Grande Fratello Vip: Lorenzo Ricciardi, Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni.

“Ricordo la prima puntata, ero vestito tutto elegante e camminavo goffo. Ero emozionatissimo, non ho detto una parola. Poi successe quella cosa che dissi a Natalia di non andare via che se voleva poteva restare per me: avevo capito che mi piaceva sul serio“, Andrea ha così raccontato le sue prime emozioni al programma di Maria De Filippi.

“Lì ho conosciuto Lorenzo che, quando ha saputo del mio ingresso in casa mi ha scritto per farmi i complimenti.Strano, io non ero tra i favoriti per entrare, capito? Io sapevo di Lorenzo, che poteva esserci, ma anche di Giordano e Luigi“, ha quindi rivelato l’ex tronista agli altri inquilini della casa di Cinecittà.

Questa è stata la nuova rivelazione di Andrea Zelletta agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. Sicuro, infatti, è il riferimento a Luigi Mastroianni, Giordano Marzocchi e Lorenzo Ricciardi che, come lui, hanno partecipato a Uomini e Donne e che sono stati particolarmente amati dal pubblico e sicuramente notati dalle telecamere.

E voi cosa pensate Unimamme? Vi sarebbe piaciuto vedere nella casa questi volti famosi di Uomini e Donne?