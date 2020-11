Durante la puntata del GFVip andata in onda il 6 Novembre, Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso, è intervenuta in diretta per fare una sorpresa al fratello. Ma chi è questa ragazza?

Durante la diretta del Grande Fratello Vip andata in onda il 6 Novembre, c’è stata finalmente una sopresa per l’amato concorrente Tommaso Zorzi.

“Sono quasi sei anni che non viviamo più insieme ma è una delle persone nelle braccia tra le quali mi sentirò sempre a casa“, ha raccontato Tommaso in diretta prima di vederla, “la cosa che mi manca di più è ridere insieme, noi passavano le notti intere a ghignare.”

Ad intervenire è stata la sorella Gaia che ha fatto emozionare il ragazzo raccontando al pubblico del loro rapporto e di quanto siano uniti indissolubilmente. Ma chi è la sorella di Tommaso Zorzi?

GFVip, chi è la sorella di Tommaso Zorzi?

“Amici ma sapete che non dipende da me se parlo a mio fratello giusto?“, la sorella di Tommaso Zorzi, negli ultimi giorni era stata sommersa dalle critiche del web che si erano interrogati in merito alla sua assenza dal programma a supporto del fratello Tommaso.

Gaia Zorzi è nata nel 1998 e, come il fratello, ha studiato in Inghilterra: i due, infatti molto spesso parlano in inglese tra di loro in presenza della madre.

La ragazza ha lunghi capelli biondi e con il fratello condivide un’impressionante somiglianza.

“Lui da piccolo imitava Kim Kardashian e a me faceva fare la sua assistente!”, ha rivelato la ragazza alle telecamere durante l’incontro con il fratello.

Attivissima sui social, è spesso intervenuta in divertenti siparietti con il fratello facendo esplodere i social e i loro followers. Gaia e Tommaso, inoltre, prima del Grande Fratello Vip avevano partecipato a una puntata di Cortesie per ospiti, il famoso programma di RealTime.

Tralasciando queste poche informazioni si sa davvero poco della ragazza a causa della sua riservatezza.

