Nella prima serata di ieri, una notizia pubblicata sulle pagine social del Grande Fratello Vip ha sollevato le polemiche: gli autori hanno deciso di annullare il televoto a causa di un misterioso provvedimento disciplinare. Ecco cosa è successo.

La puntata del Grande Fratello Vip del 6 Novembre si è aperta con un particolare aggiornamento: il televoto è stato annullato come annunciato dai social nella serata di ieri a causa di un provvedimento disciplinare.

Già da ieri il web si è diviso sull’identità del concorrente soggetto del provvedimento anche se gli autori del reality-show hanno mantenuto il riserbo. La verità è stata poi svelata durante la puntata. Ecco cosa è successo.

GFVip, televoto annullato: ecco cosa è successo

La puntata del GFVip del 6 Novembre si è aperta con un attesissimo aggiornamento che riguarda il provvedimento disciplinare annunciato dagli autori attraverso le pagine social del programma.

Alfonso Signorini ha aperto il collegamento con la casa con l’intenzione di affrontare il prima possibile questa questione. Due concorrenti sono stati convocati: Andrea Zelletta in confessionale e Paolo Brosio nella mystery room. Paolo Brosio, infatti, la scorsa settimana è stato colpevole di aver rivelato alcune informazioni riservate: il concorrente è stato così punito con una nomination a tavolino al televoto.

Durante la settimana, tuttavia, il concorrente ha tirato in ballo anche Andrea Zelletta che, come lui, si sarebbe reso colpevole della stessa violazione senza, però, essere stato punito.

Questa settimana gli autori hanno messo al vaglio i filmati della casa per cercare di confermare o meno la colpevolezza del ragazzo.

Ad Andrea, chiuso in confessionale, sono sati così mostrati i filati incriminati scovati dagli autori in cui il ragazzo anticipava l’identità di Selvaggia Roma, che da lì a poco sarebbe dovuta entrare in casa.

“Ero isolato senza telefono e senza internet perchè il regolamento lo vieta. Ero molto curioso di quello che era successo perchè qui dentro siamo in un altro mondo. Non ho mai cercato di mettere il team del Grande Fratello a rischio perchè è il loro lavoro, ho solo origliato alcune cose e ascoltato alcune notizie esterne. Ho fatto un errore perchè le cose esterne non si devono dire“, ha detto costernato Andrea in confessionale.

“Tutti voi averte letto, accettato e sottoscritto un regolamento in cui vi impegnavate alla riservatezza. Per una cosa simile Paolo è finito direttamente al televoto. Si può sbagliare ma dobbiamo richiamarti all’ordine.“, ha risposto Alfonso Signorini.

Tornati in salone, i due concorrenti hanno atteso il provvedimeto.

“Dopo tutti i necessari controlli è chiaro che Andrea Zelletta ha commesso la stessa irregolarità di Paolo Brosio, per questa ragione il Grande Fratello ha deciso di annullare il televoto. Nel nuovo televoto ci saranno anche Paolo Brosio e Andrea Zelletta“, è questa la decisione presa dagli autori nei confronti dell’ex tronista.

A questo punto, fino alla prossima puntata sono al televoto Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra, Francesco Oppini, Paolo Brosio, Andrea Zelletta e Stefania Orlando.

