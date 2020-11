Ilary Blasi: “ma quale Totti? Ecco chi è l’unico uomo della mia vita”

By

Ilary Blasi su Instagram svela chi è il suo vero uomo e l’unico. Gli auguri per una persona che lei ama profondamente.

Dopo gli auguri di Francesco Totti per il compleanno del figlio Cristian ecco che arrivano anche quelli di mamma Ilary che non è certo da meno del marito.

La coppia, Totti-Blasi, è in isolamento essendo risultati positivi, ma non dimentica di certo di festeggiare Cristian, anche se solo sui social per adesso.

Ilary Blasi gli auguri social per il figlio Cristian

Ilary Blasi da mamma affettuosa ha pubblicato una bellissima foto che la ritrae qualche anno fa mentre abbraccia e bacia un Cristian piccolo con faccino sorridente e occhi vispi.

La didascalia che accompagno lo scatto è: “Unico uomo della mia vita ❤️tanti auguri per questi 15 anni pieni di te“. Come nel caso del post di Francesco Totti, anche quello di Ilary Blasi riceve tanti like e tanti commenti di fan che augurano il meglio al figlio maggiore.

Totti e la Blasi si sono sposati nel 2005, il 19 giugno, dal matrimonio sono nati tre figli, Cristian, nato il 6 novembre 2005, Chanel, nata il 13 maggio 2007 e la piccola di casa Isabel, nata il 10 marzo 2016. Francesco vorrebbe allargare il prima possibile la famiglia, ma Ilary non ne vuole sapere, ribadendo più volte che non vuole avere altri figli.

Voi unimamme cosa ne pensate degli auguri di mamma Ilary per il figlio maggiore?