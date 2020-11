Francesco Totti esplode d’amore su Instagram con degli auguri e delle foto molto commoventi per ricordare una persona che lui ama.

Oggi è il compleanno del primogenito di Francesco Totti ed Ilary Blasi, Cristian. Anche se per Francesco Totti e per Ilary Blasi non è un mento facile, sono risultati positivi al coronavirus, il campione di calcio non dimentica di fare gli auguri, anche se solo virtuali al figlio.

Cristian è diventato grande e si fa sempre più bello, un misto tra mamma e papà.

Francesco Totti e gli auguri su Instagram per Cristian

Francesco Totti ha da poco pubblicato sul suo profilo Instagram gli auguri di compleanno per il suo primogenito, Cristian. Foto di loro due che si baciano, quando il figlio era piccolo ed aveva accompagnato il papà durante una partita con una dedica che ha commosso tutti i suoi fan: “Ti ho donato la vita, ma tu hai reso speciale la mia, buon compleanno amore mio❤️❤️“.

Inutile dire che in poche ore ha fatto il pieno di like e di commenti anche di amici del mondo del calcio.

Nelle storie poi delle scorrono delle foto di Cristian anche di quando era molto piccolo con la musica di “Dove è sempre sole” dei Modà. Per poi finire con una foto con una dolcissima dedica di papà Francesco fiero ed orgoglioso del figlio ormai quindicenne: “Sei tu il vero uomo di casa.

Voi unimamme cosa ne pensate delle parole di Totti per il figlio?