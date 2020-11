Nuovo Bonus babysitter: chi può chiederlo e come ottenerlo

Bonus babysitter e congedi per i genitori, queste alcune delle misure prese dal nostro governo per aiutare i cittadini.

Unimamme, tante attività hanno dovuto tirare giù la saracinesca e alcune regioni d’Italia stanno affrontando una chiusura simile a quella di marzo e aprile.

Ristori bis: un aiuto per le famiglie

Per questo motivo il governo ha deciso di andare incontro a chi sta soffrendo di più in questo momento, naturalmente noi puntiamo l’attenzione su bonus per le famiglie.

Il consiglio dei Ministri ha dato l’ok a un decreto legge che introduce altre misure urgenti per contrastare i danni provocati dalla Covid – 19. Nello specifico avremo per le zone rosse, dove, lo ricordiamo, è sospesa l’attività scolastica per le seconde e terze classi della scuola secondaria di primo grado, un bonus babysitter.

i l bonus è di 1000 Euro

se la prestazione dei genitori non può essere in modalità agile, con congedo straordinario con un’indennità al 50% della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti

Queste misure sono comprese nel decreto Ristori Bis che comprende anche altre attività che beneficiano dei contributi a fondo perduto approvato il 28 ottobre scorso.

Come si può fare richiesta per il bonus baby sitter?

tramite servizio online (in allestimento)

con il numero verde 803 164 (gratuti da rete fissa)

(gratuti da rete fissa) numero: 06 164 164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utente chiamante)

tramite i patronati

Non correte però a chiamare perché quando e come si potrà inviare la richiesta lo deciderà l’Inps. Qualcosa però possiamo anticiparvela, perché se funzionerà come accaduto ai bonus già precedentemente distribuiti durante la prima ondata di Covid – 19 tutti dovranno registrarsi al sito dell’Inps, andare nella sezione prestazioni occasionali, libretto di famiglia Ink. Per poter usufruire del bonus i beby sitter dovranno essere registrati nel registro prestatori, a loro volta confermando di aver ricevuto le somme per il servizio.

La cifra stanziata per i Ristori, comprendenti quindi anche attività commerciali, filiera agricola, soggetti attivi nel terzo settore, ecc… è, complessivamente, di 2,9 miliardi circa. Il Premier Conte li aveva giustificati così: “rafforziamo la rete di protezione e di sostegno per tutte le attività economiche che si trovano nelle zone a maggior rischio, alla luce delle nuove misure adottate con l’ultimo Dpcm”.

Unimamme, cosa ne pensate di questi provvedimenti riportati su Adnkronos?

