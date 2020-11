Durante la puntata di “Live – Non è la D’Urso” andata in onda il 7 Novembre, è stato trasmesso il confronto tra Guenda Goria, concorrente eliminata del Grande Fratello Vip, e gli ex amanti Christian e Telemaco.

Una degli ospiti della puntata di Live – Non è la D’Urso andata in onda il 7 Novembre è stata Guenda Goria. L’amatissima concorrente del Grande Fratelo Vip, durante la sua partecipazione al programma, è stata oggetto di discussione e polemiche prima per il rapporto con i suoi genitori e poi per le dichiarazioni dei suoi ex amanti.

Questa sera, la ragazza, si è confrontata prima con il padre Amedeo Goria e in seguito ha ascoltato le parole di Christian Leone, suo ex amante che aveva fatto alcune dichiarazioni al magazine Chi.

Live Non è la D’Urso, il confronto tra Guenda e gli ex amanti

Questa sera, nel salotto domenicale di Barbara D’Urso, Guenda Goria la concorrente del Grade Fratello Vip eliminata due settimane fa, ha avuto un confronto con il padre Amedeo Goria e il fratello Gianamedeo.

I due uomini della sua famiglia hanno ricordato alcuni momenti della sua vita e hanno parlato delle discusse dichiarazioni fatte quando la ragazza era ancora concorrente al relity-show. “A volte ha un carattere agressivo, ma la sopportiamo e abbiamo imparato ad amarl così come è fatta“, ha detto il fratello Gianamedeo.

Tuttavia, dopo il confronto con la sua famiglia, a sopresa, si è palesato davanti alla ragazza Christian Leone, suo ex amante e colpevole di aver rilasciato delle scottanti dichiarazioni al giornale Chi qualche settimana fa.

“Mentre stava con me stava anche con Telemaco ed entrambi eravamo sposati“, ha subito dichiarato l’uomo.

Tuttavia, l’esclusiva che ha fatto più discutere è stata propio l’intervista a Telemaco, il discusso ex dei Guenda Goria.