E’ di sabato scorso la notizia secondo la quale, dopo sole poche ore dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini avrebbe già violato il regolamento pronunciando delle bestemmie: sarà squalificato?. Questa mattina, la sua compagna l’ha difeso e ha attaccato Dayane Mello.

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini ha fatto il suo ingresso per la seconda volta nella casa di Cinecittà. Il concorrente, infatti, aveva partecipato già a una passata edizione del reality.

Dopo solo poche ore dal suo ingresso, tuttavia, Stefano avrebbe pronunciato una bestemmia violando il regolamento: sarà squalifica anche per lui? Il web è diviso.

A difendere l’inquilino della casa più spiata d’Italia, questa mattina, la sua compagna Nicoletta Larini si è collegata con lo studio di Mattino 5 per una breve intervista nella quale ha lanciato anche un attacco contro Dayane Mello.

GFVip, Bettarini squalificato? La compagna lo difende e attacca Dayane Mello

A Mattino 5, Nicoletta Larini, compagna del concorrente del Grande Fratello Vip Stefano Bettarini, in una breve intervista si è scagliata a difesa del compagno. Il concorrente, infatti, è stato accusato di aver pronunciato una bestemmia in casa, violando il regolamento.

“Conosco bene Stefano, non ha mai detto una bestemmia in vita sua, è un uomo molto credente. È un signore e non voleva offendere nessuno“, ha così dichiarato la donna.

Quella pronunciata da Stefano, infatti, non sarebbe stata una bestemmia ma, piuttosto, un semplice intercalare del dialetto toscano.

L’intervista di Nicoletta Larini è poi proseguita con un attacco contro Dayane Mello, ex fiamma del compagno e attuale concorrente del realty-show. La donna, infatti, non ha accettato la crudezza delle parole che Dayane ha usato durante la scorsa puntata per descrivere il suo rapporto con Stefano.

“Sono rimasta senza parole ma assolutamente non è stata una cosa bella“, ha sottolineato in diretta.

Secondo la donna, infatti, qualora il compagno venisse squalificato dal gioco, la colpa potrebbe essere anche dell’ex Dayane Mello.

