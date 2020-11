Pochi giorni dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, il concorrente Stefano Bettarini ha violato il regolamento prunciando un’irriperibile bestemmia: ecco il provvedimento del Grande Fratello

Erano passate solo poche ore dal suo secondo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, quando, il concorrente Stefano Bettarini si è reso colpevole di un grave gesto che ha violato il regolamento del Grande Fratello Vip.

Durante una conversazione con Enock e Francesco Oppini, Stefano ha bestemmiato: richiamato immediatamente dagli autori si è poi giustificato in confessionale, dicendo che, appunto, la sua non era una bestemmia ma un intercalare piuttosto usato nel dialetto toscano.

Neanche questa volta l’occhio del Grande Fratello è passato oltre: ecco il provvedimento che è stato preso dagli autori e dal conduttore Alfonso Signorini questa sera.

GFVip, ecco il provvedimento contro Stefano Bettarini

“Questa sera, a mio malincuore, il Grande Fratello prenderà un provvedimeno nei confronti di Stefano Bettarini che, a poche ore dal suo ingresso, ha pronunciato delle parole che non ripeto ma che hanno gravemente violato il regolamento“, ha così aperto la nuova puntata, trasmessa il 9 Novembre, il conduttore Alfonso Signorini.

Dopo aver richiamato il concorrente in confessionale, il conduttore del reality show ha cominciato: “Ti sei reso protagonista di un episodio che ti dobbiamo riferire. Stefano, durante quella conversazione ti sei lasciato sfuggire un’espressione che non ripeteremo ma che ha offeso la sensibilità di tante persone che ti stavano guardando in quel momento. E’ un intercalare blasfemo: non c’era la volontà di offendere da parte tua ma è comunque un contenuto blasfemo ed offensivo“.

“Voglio assolutamente chiedere scusa, mi sono reso conto di quello che mi era sfuggito. E’un modo che ho nel dire, a volte, cose che non penso. Sono una persona credente e non penso di voler mancare di rispetto a nessuno. Qui non si sà come parlare e come esprimesi, sei te stesso e a volte bisogna prendere il bello e il brutto. Chiedo scusa“, è questa la replica di Stefano Bettarini.

“Sono errori, ma bisogna comunque punirli prchè hanno ferito alcune persone“, ha così concluso Alfonso Signorini.

Ritornato in salotto e unitosi agli altri concorrenti, Bettarini ha ascoltato il provvedimento disciplinare preso dagli autori contro di lui.

“Stefano le tue parole hanno violato le regole e lo spirito del Grande Fratello. In casi come questi la decisione è inevitabile. Stefano, sei ufficialmente squalificato dal gioco“, è questo il sentenzioso e duro verdetto del Grande Fratello.

E voi Unimamme, siete d’accordo? Cosa ne pensate?