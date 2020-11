Durante la puntata di Matrimonio a Prima Vista andata in onda il 10 Novembre, è stata trasmessa la prima reunion delle coppie. Tra alti e bassi, le coppie hanno parlato dei traguardi raggiunti durante questa prima parte del loro percorso.

Questa nuova puntata di Matrimonio a Prima Vista, è cominciata con un breve inquadramento della situazione delle coppie. Tra Giorgia e Luca sembra continuare l’intesa e la compicità all’interno della coppia, cosa che non vale per Gianluca e Sitara e per Nicole e Andrea.

Tra questi ultimi due, infatti, c’è stato davanti alle telecamere un grosso e pesante litigio al termine del quale Nicole ha abbandonato la casa del marito ed è tornata a Milano. Distanze incolmabili sembrano essere insorte tra i due.

E’ arrivato, dunque, il momento del confronto tra tutte le coppie grazie alla reunion. Ecco cosa è successo

Matrimonio a prima vista, il momento della reunion delle coppie

In un fantastico scenario di campagna, per la prima volta dall’inizio del programma, le coppie di sono incontrate per confrontarsi e dare luogo alla loro prima reunion.

I primi ad arrivare al tavolo del confronto sono stati Gianluca e Sitara: è proprio lei ad affermare, infatti, che rivedersi ora, dopo qualche settimana, sarà sicuramente istruttivo. I due sono i primi, infatti, a sedersi al tavolo che vedrà il loro confronto.

Dopo poco sono arrivati tutti i partecipanti al programma che hanno anche colto l’occasione per festeggiare il compleanno di Giorgia.

“Come è andata questa settimana?“, ha chiesto Sitara a Luca

“Non ci siamo separati mai, abbiamo sempre dormito insieme e quella volta che siamo stati separati mi ha mandato un messaggio dicendomi che le mancavo“, ha risposto l’uomo. “Non credevo di poter provare cose simili“, ha infine commentato Giorgia.

Da queste immagini, è sembrato palese quanto Luca e Giorgia siano particolamente legati solo dopo tre settimane dall’inizio dell’esperimento.

Sitara e Gianluca, invece, sono la coppia più in crisi del programma: per loro, gli autori hanno pensato ad un salto indietro nel tempo per provare a riaccendere la scintilla iniziale. A loro, infatti, è stato mostrato l’album con le foto del matrimonio e, in particolare, quelle che rintraggono il loro momento del sì.

“E’ stato bello ed emozionante, ho visto in me un sorriso e una spensieratezza che non avrei mai pensato di poter avere“, ha confessato Sitara alle telecamere.

In attesa della cena, i ragazzi hanno anche parlato dei vari problemi che affliggono le loro relazioni e, in particolare, quella di Nicole e Andrea.

“Noto che le nostre diversità a volte hanno il sopravvento“, ha cominicato Nicole. L’argomento al centro del dibattito, infatti, è stato il divario sempre più profondo tra loro due.

“Nicole non era il mio canone di ragazza ideale, non glielo volevo dire e gliel’ho detto e per questo abbiamo avuto un grande litigio. Lei mi ha detto che si è sentita usata, ma non è vero. Nonostante ciò, Nicole è la persona più importante che ho“, ha infatti commentato Andrea.

Durante la cena, infatti, l’argomento al centro della discussione è stato ancora una volta l’atteggiamento che Andrea ha nei confronti di Nicole e, in particolar modo, i suoi comportamenti in fatto di alimentazione.

“Andrea e Nicole hanno avuto tante oscillazioni nel rapporto. Andrea è stato lontano da Nicole e lei ha mantenuto gli stessi comportamenti che non la porteranno ad un miglioramento della relazione“, ha così concluso l’esperta.

Tra Nicole e Andrea, nonostante ciò sembra esserci una lenta distensione nei rapporti e una reciproca voglia di continuare fino in fondo la loro conoscenza. Il divario tra Gianluca e Sitara si fa sempre più profondo, mentre tra Nicole e Andrea sempra essere davvero sbocciato l’amore.

Cosa succederà nelle prossime puntate?

E voi, Unimamme, cosa ne pensate?