Ci sono 500 mila pazienti in isolamento domiciliare, ma mancano le terapie e spesso l’assistenza.

Unimamme, in questi giorni stiamo assistendo ai continui, disperati appelli dei sanitari in estrema difficoltà chiamati, non solo a gestire i pazienti gravi in ospedale, ma a coordinare il monitoraggio di quelli malati a casa.

Pazienti Covid: i medici, le Usca, le cure e le difficoltà

Vediamo quindi come funziona quest’ultimo punto, in caso dovessimo trovarci in questa situazione.

Ci sono le Usca:

u nità speciali di continuità assistenzial e

e ce ne sono 1200 in tutta Italia dal dl Cura Italia del 17 marzo scorso

in tutta Italia dal dl Cura Italia del 17 marzo scorso monitorare la situazione clinica di chi è positivo alla Covid in isolamento e somministrare le terapie ai malati a casa

poi, naturalmente, ci sono anche i medici di base, che in questo periodo sono in grande affanno.

Per i malati a domicilio:

bisogna monitorare i parametri fondamentali

con un occhio particolare alla saturazione di ossigeno

Monitorare lo stato di salute , l’Asl sarà in contatto diretto con il soggetto. Febbre maggiore o uguale a 37,5° e brividi. Tosse di recente comparsa. Difficoltà respiratoria. Perdita improvvisa dell’olfatto o una sua diminuzione, perdita del gusto o una sua alterazione. Raffreddore o naso che cola. Mal di gola. Diarrea, soprattutto nei bambini.

, l’Asl sarà in contatto diretto con il soggetto.

Gli asintomatici non dovrebbero assumere nessun farmaco, mentre maggiore attenzione andrebbe posta a chi è più fragile, per esempio gli ipertesi.

Se una persona sviluppa i sintomi come tosse, febbre o respiro corto si deve avvertire il medico di famiglia, il pediatra o i numeri regionali dedicati, solo se i sintomi peggiorano o si ha una grave insufficienza respiratoria bisogna chiamare l’ambulanza componendo il 112 o il 118.

Inoltre chi è positivo e si cura a casa deve isolarsi in una stanza, possibilmente con un bagno privato, chi si occupa di lui deve fare molta attenzione, cioè:

lavarsi spesso le mani

evitare il contatto

far indossare al malato la mascherina per evitare la diffusione del virus nell’aria

bisogna lavare le superfici e lavare gli abiti a temperature alte

ventilare la stanza

limitare gli spostamenti in casa del malato se ci sono altre persone

non condividere asciugamani, lenzuola

Inoltre è fondamentale avere in casa un saturimetro, se la saturazione scende sotto 94 allora bisogna intervenire avvertendo appunto il medico o la Usca.

Ecco quali sono i farmaci usati nello specifico e, ovviamente, dietro prescrizione del medico di base e della Usca in caso di necessità:

corticosteroide desametasone e anticoagulante enoxaparina: eparina a basso peso molecolare

Questi possono essere prescritti dal medico di famiglia e assunti a domicilio, il remdesivir invece è solo per uso ospedaliero. Le cose però non sempre vanno lisce perché ci sono rischio nel mischiarli con altri farmaci di largo uso.

Il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, commenta: “ pazienti a domicilio, nelle fasi iniziali di Covid, non devono abusare di antibiotici e neanche combinare tachipirina e cortisone».

Secondo l’infettivologo Nicastri chi è isolamento domiciliare dovrebbe prendere solo:

paracetamolo con temperatura superiore a 38° o dolori ad articolazioni e muscoli

il resto delle cure non hanno evidenze scientifiche e possono persino risultare dannose

NON bisogna usare il cortisone nei primi 7 giorni di malattia e in assenza di desaturazione (si potrebbe ritardare la nostra terapia immunitaria)

Non tutti però sono concordi su questa gestione. Secondo alcuni medici, tra cui Salvatore Spagnolo, direttore del Dipartimento di Cardiochirurgia del Policlinico di Monza:

cortisone ed eparina eviterebbero l’aggravarsi dei sintomi, evitando quindi l’ospedalizzazione.

Francesco Scaglione, professore di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano e farmacologo clinico all’Ospedale Niguarda, precisa che, ancora oggi, non ci sono terapie specifiche per la Covid 19. Infine secondo gli studi fino adesso somministrare troppo presto il cortisone può addirittura aggravare la malattia per i soggetti che non hanno bisogno di ossigeno.

In alcune regioni purtroppo le Usca non sono così diffuse come dovrebbero e quindi, purtroppo, se necessita un’ecografia per verificare una polmonite o un esame ematico bisogna dirottare i pazienti in ospedale. In questo modo si vanifica la cura a domicilio.

Nel giro di poco i medici di famiglia hanno avuto 500 mila pazienti da gestire a casa (il 95% del totale). “Siamo lasciati soli in prima linea, soverchiati da un carico di lavoro immenso” sostengono i medici di famiglia.

Come sottolinea il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli più si riesce a mantenere i malati a domicilio e minore sarà il sovraccarico su pronto soccorso e ospedali. Anche Emanuele Nicastri, infettivologo all’istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, è concorde sul cercare di trovare le persone che hanno sintomi tali da necessitare il ricovero (solo il 5-8% dei malati totali).

