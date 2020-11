Questa sera andrà in onda la terza puntata live di X Factor 2020 che prevederà ben due ospiti e un grande ritorno. Chi sono?

Continua la sfida tra i concorrenti del talent show X Factor 2020, che continueranno ad esibirsi sul palco dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana.

Incerte sono invece ancora le condizioni di Alessandro Cattelan, il conduttore del programma positivo al Coronavirus che nella scorsa puntata è stato sostituito da Daniela Collu. Come annunciano i social di X Factor, Cattelan sarà assente anche questa settimana.

“La squadra di #XF2020 continua a fare il tifo per il suo capitano @alecattelan che purtroppo, anche questa sera, non potrà essere sul palco. Ma chissà che anche questa volta non ci faccia una sorpresa… In attesa del suo ritorno la nostra Daniela Collu, aka @stazzitta, ci guiderà in questo terzo Live che si preannuncia caldissimo!“, è stato così pubblicato.

La puntata di stasera, quindi, non vedrà il ritorno di Cattalean ma sarà sicuramente piena di ospiti tra cui un grande ritorno nello studio del famosissimo talent-show.

X Factor 2020, gli ospiti della terza puntata: chi sono?

I primi ospiti si esibiranno questa sera sul palco di X Factor 2020 saranno Purple Disco Machine e Sophie and the Giants che aprirano la terza puntata dello show con la loro hit “Hypnotized“, vincitrice del doppio disco di platino.

Grazie alle modere tecnologie, gli artisti avranno la possibilità di esibirsi sul palco di XFactor pur non essendo fisicamente presenti in studio: la loro performance sarà, tuttavia, comunque ricca di innovativi effetti speciali.

Purple Disco Machine, con il pezzo prodotto in collaborazione con il gruppo indie Sophie and the Giants, ha infatti dominato le classifiche italiane restando ai primi posti per molte settimane.

La puntata di stasera, inoltre, vedrà in studio, il grande rientro di un volto noto al programma: Fedez si esibirà con “Bella Storia“.

Il singolo di Fedez, nel video del quale compare anche la moglie Chiara Ferragni, è un viaggio nella sonorità degli anni ’80 e dei toni tipici di quel decennio musicale. Il brano racconta le emozioni di una nuova relazione e la volontà di raccogliere tutto il bello che essa ha da offrire e viverne al massimo ogni opportunità.

