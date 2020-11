X Factor 2020, secondo Live Show: le canzoni dei Gruppi

Per la seconda puntata dei Live Show di X Factor 2020, ecco le canzoni assegnate alla categoria dei Gruppi.

Stasera, giovedì 5 novembre alle 21.15 su Sky, va in onda la seconda serata dei Live Show di X Factor.

C’è grande attesa per questa puntata sia per l’eliminazione di uno dei concorrenti sia per gli ospiti che si esibiranno. A salire sul palco del talent saranno i Måneskin che proprio a X Factor hanno mosso i primi passi, diventando subito famosi. Il gruppo ha partecipato all’edizione 2017 del talent, arrivando al secondo posto.

Nella precedente puntata di X Factor, la prima dei live, la cantante della categoria Over Eda Marì è andata al ballottaggio con il gruppo dei Manitoba, che alla fine l’ha spuntata, ricevendo più voti dai giudici. Eda Marì questa sera dovrà sfidarsi in un nuovo ballottaggio con il concorrente che avrà ottenuto meno ascolti al proprio brano inedito presentato durante il primo live. La puntata di questa sera, infatti, si aprirà con la classifica dei brani più ascoltati e scaricati sulle piattaforme digitali, tra quelli proposti nel primo Live Show.

X Factor 2020, secondo Live Show: le canzoni per la categoria dei Gruppi

Il giudice di X Factor Manuel Agnelli, capitano della squadra dei Gruppi, ha scelto i brani che i suoi ragazzi porteranno questa sera sul palco per il secondo Live Show.

Il duo dei Manitoba, che nella scorsa puntata era andato al ballottaggio, interpreterà I Wanna Be Sedated dei Ramones. Il duo è formato da Giorgia Rossi Monti 26 anni e Filippo Santini 29 anni, di Borgo San Lorenzo (Firenze) che sono una coppia anche nella vita affettiva.

Per i Little Pieces of Marmelade (LPOM), Agnelli ha scelto Sabotage dei Beastie Boys. Il gruppo è formato da Frankie (Francesco), batterista e prima voce, e DD (Daniele), chitarrista e seconda voce. I due ragazzi vengono da Filottrano, in provincia di Ancona

Infine, ai Melancholia è stato assegnato Bloodmoney di Poppy. Il gruppo è formato da una ragazza e due ragazzi di Foligno: Benedetta Alessi 22 anni, voce, Filippo Petruccioli 23 anni, alla chitarra, e Fabio Azzarelli 24 anni, alle tastiere.

I tre gruppi dovranno dare prova della loro bravura dal vivo nell’interpretazione di brani di altri artisti. Mentre nella scorsa puntata, quella del primo live, avevano portato sul palco del music talent i loro brani inediti.

