Questa sera la seconda puntata dei Live Show di X Factor 2020. Vediamo cosa canteranno per la categoria Under Uomini i giovani concorrenti.

C’è grande attesa per questa sera, giovedì 5 novembre ore 21.15, per la seconda puntata dei live di X Factor, il music talent più seguito e amato in Italia.

Saliranno sul palco come ospiti i Måneskin che proprio a X Factor devono la loro fama. Il quartetto, composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, partecipò all’edizione 2017 del talent e pur arrivando secondi hanno iniziato subito dopo una carriera di successo.

Nella prima puntata dei live della scorsa settimana la cantante della categorie Over Eda Marì è andata al ballottagio con il gruppo dei Manitoba, che alla fine è stato scelto dai giudici. La cantante conoscerà la propria sorte sulla permanenza al talent questa sera quando dovrà sfidarsi con il concorrente che avrà ottenuto meno ascolti al proprio brano presentato nella prima puntata. La seconda serata dei live infatti, si aprirà con la classifica dei brani più ascoltati e scaricati sulle piattaforme digitali tra quelli proposti nel primo Live Show.

Cosa canteranno gli Under Uomini nel secondo Live a X Factor

Emma Marrone, la giudice di X Factor che guida la squadra degli Under Uomini, ha assegnato ai suoi ragazzi i brani che dovranno interpretare questa sera sul palco del secondo Live Show del music talent.

Per Blind, il ventenne Franco Rujan di Perugia, Emma ha scelto il brano Non mi dire di no di Meduza feat. Goodboys.

A Blue Phelix, nome d’arte di Fracesco Franco, nato a Bari nel 1999, è stato assegnato Sciccherie di Madame.

Infine per Santi, nome d’arte di Filippo Santi, 18enne di Casalecchio di Reno (Bologna), Emma ha dato 8 miliardi di persone di Frah Quintale.

I tre giovani cantanti saranno messi alla prova nell’interpretazione di con brani di altri in cui dovranno dimostrare tutta la loro bravura. Mentre nella scorsa puntata, quella del primo live, avevano portato sul palco del talent loro brani inediti.

Questa sera ad andare al ballottaggio con Eda Marì, e a rischiare l’eliminazione, potrebbe essere Santi, a causa dei bassi ascolti sulle piattaforme. Il giovane cantante emiliano, infatti, si piazza in fondo alla classifica degli ascolti su YouTube e Spotify, ultimo tra tutti i concorrenti di X Factor. Staremo a vedere come andrà questa sera.

E voi unimamme seguirete questa sera il secondo Live Show di X Factor? Qual è il vostro artista preferito?

Per restare sempre aggiornato su notizie, richiami e tanto altro continua a seguirci su GoogleNews.