Che cosa canteranno i concorrenti di X Factor 2020 durante la prima serata dei Live? Scopriamo le assegnazioni dei coach Emma, Manuel Angelli, Manuelito e Mika.

La nuova edizione di X Factor è arrivata ai tanto attesi Live.

Oramai le squadre sono composte e i coach hanno fatto le loro assegnazioni per la prima serata dal vivo.

Quali brani canteranno band, undrd donna, over e under uomini? Scopriamolo insieme.

X Factor 2020, primo live: brani

Ecco nel dettaglio i brani che Emma, Manuelito, Manuel Agnelli e Mika hanno assegnato ai loro ragazzi per il temuto esordio ai Live di X Factor.

La grande novità dell’anno prevede di partire dagli inediti. Quello che nelle precedenti edizioni era stato il tanto atteso premio finale per i concorrenti che arrivavano alle ultimissime puntate, ora diventa il punto di partenza.

Alcuni brani che ascolteremo durante questa prima serata dei Live già li conosciamo poiché i ragazzi li hanno proposti alle audizioni, ai Boot Camp o alle last call. Altre saranno invece novità assolute.

Pronti a scoprire tutti i titoli?

Le band di Manuel Agnelli:

I Manitoba , La Domenica (presentata alle Last Call)

, La Domenica (presentata alle Last Call) I Little Pieces of Marmellade , One Cup of Happiness (l’iendito delle audition)

, One Cup of Happiness (l’iendito delle audition) I Melancholia, Leon (presentata alle audizioni)

Gli Under Donna di Hell Raton:

cmqMartina , Serpente

, Serpente Mydrama , Cornici Bianche

, Cornici Bianche Casadilego, Vittoria

Gli Over di Mika:

NAIP , Attenti al Loop (già un cult ed è l’inedito per il live)

, Attenti al Loop (già un cult ed è l’inedito per il live) Edda Marì , Male (inedito delle audizioni)

, Male (inedito delle audizioni) Vergo, Bomba (inedito delle audizioni)

Gli Under Uomini di Emma:

Filippo Santi , Bonsai

, Bonsai Blue Phelix , South Dakota (presentato alle audizioni)

, South Dakota (presentato alle audizioni) Blind, Cuore Nero (inedito delle audizioni)

Alcuni brani, come i fan ben sapranno, sono già dei cult in rete mentre altri hanno senza dubbio tutte le carte in regola per diventarlo dopo questo primo appuntamento con i Live di X Factor 2020.

Quale sarà però il brano più apprezzato da coach e pubblico e quale invece rischierà di mandare il proprio autore a casa già al pronti via? Lo scopriremmo oggi in diretta, come ogni giovedì, su Sky Uno.