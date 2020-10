Santi, chi è il cantante degli Under Uomini di X Factor? Età, carriera e vita privata del concorrente in squadra con Emma Marrone.

Finalmente questa sera iniziano i live di X Factor, tra i cantanti che si sfideranno c’è Filippo Santi, in arte Santi, in gara per la categoria Under Uomini, la squadra di Emma Marrone.

LEGGI ANCHE: X FACTOR 2020 PRIMA PUNTATA, SI QUALIFICA CON UNA CANZONE CONTRO LA MADRE

Quando Emma Marrone ha scelto Santi per i live di X Factor, lo ha fatto in primo luogo per l’onestà con cui il giovane cantante si presenta, senza schemi né maschere. Sebbene Santi debba ancora lavorare sulla sua voce, Emma ha riconosciuto che il ragazzo non ha paura di lavorare tanto.

Santi, chi è il cantante degli Under Uomini di X Factor?

Filippo Santi, in arte Santi, è uno studente di 18 anni e viene dalla provincia di Bologna, da Casalecchio di Reno (BO). Si descrive come “un regaz che scrive e canta“, Nel video di presentazione, Santi racconta che ama la musica da quanto è nato, essendo cresciuto in una famiglia di musicisti.

La passione per la musica gli è stata trasmessa dal padre e dal fratello, due pilastri nella sua formazione. Santi ha cominciato a suonare il basso tra i 5 e i 6 anni, sperimentando tanti strumenti musicali: batteria, sassofono. Poi si è concentrato sulla chitarra e soprattutto sul canto. Ancora molto giovane, Santi ha cominciato a scrivere sue canzoni. Il suo obiettivo è fare il cantautore o cantante come lavoro. X Factor può essere un buon trampolino di lancio. Come spiega nel suo primo vlog pubblicato da Sky.

LEGGI ANCHE: X FACTOR 2020, TESTO E VIDEO SUPERPOTERE, CANZONE SULLA DISLESSIA

Santi è carico per il live di questa sera, si è preparato negli ultimi giorni nello studio di casa sua. “Non vedo l’ora di farvi sentire tantissime cose, gran bombe!“, ha detto il 18enne, salutando i fan di X Factor e dando appuntamento al live show questa sera.

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova fase del talent X Factor, quella dei live dei quali i ragazzi scelti dai 4 giudici (Mika Manuel Agnelli, Emma, Hell Raton) del programma. I concorrenti sono divisi in 4 categorie, Under Donna, Under Uomini, Gruppi ed Over, e si sfideranno interpretando inediti o cover.

Nella squadra Under Uomini Santi avrà come compagni Blind e Blue Phelix.

LEGGI ANCHE: X FACTOR 2020 PRIMA PUNTATA: HUMA CANTA “SORRY MAMA” E COMMUOVE I GIUDICI

E voi unimamme vedrete questa sera la prima puntata dei live di X Factor? Siete curiose di ascoltare Santi?

Per restare sempre aggiornato su notizie, richiami e tanto altro continua a seguirci su GoogleNews.