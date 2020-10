Melancholia, chi sono i componenti del gruppo di X Factor? Età, carriera e vita privata dei componenti del gruppo in squadra con Manuel Agnelli.

C’è grande attesa questa sera per l’inizio dei live show di X Factor 2020, dopo le selezioni dei concorrenti da parte dei 4 giudici di questa edizione del talent musicale. Tra i Gruppi selezionati per questa fase ci sono anche i Melancholia, nella squadra capitanata da Manuel Agnelli.

I Melancholia sono un gruppo formato da due ragazzi e una ragazza. Quando Manuel Agnelli li ha scelti non ha usato molti giri di parole: “Siete una delle cose che mi è piaciuta di più… e io vi voglio in squadra“. “Secondo me ne faremo delle belle”, ha aggiunto Agnelli.

Melancholia, chi sono i componenti del gruppo di X Factor?

Il gruppo dei Melancholia viene dall’Umbria, dalla città di Foligno, ed è formato da Benedetta Alessi, 22 anni, Filippo Petruccioli, 23 anni, e Fabio Azzarelli, 24 anni. Il gruppo ha una forte identità musicale e una originalità che si sono fatte subito notare, conquistando il severo giudice Agnelli, che li ha definiti “fortissimi”. Benedetta è la voce del gruppo, Filippo suona la chitarra e Fabio le tastiere.

Il nome del gruppo, Melancholia, “deriva da due parole greche, melas e cholia. L’insieme delle due parole forma ‘bile nera’, che è un concetto di un male eterno e incurabile”, spiega Benedetta del vlog di presentazione pubblicato sul sito web di Sky dedicato a X Factor. Il nome era stato trovato per caso da Benedetta su un libro di filosofia che poi lo ha proposto a Fabio e Filippo, che lo hanno accettato entusiasti perché rispecchiava la loro personalità.

Anche il gruppo si è formato quasi per caso, ha raccontato ancora Benedetta. All’inizio suonavano lei e Fabio, poi si è unito Filippo. Avevano cominciato come gruppo acustico, quindi hanno intrapreso la strada elettronica.

La musica del Melancholia spazia dall’elettronica all’hip hop. Alle audizioni di X Factor si sono presentati con un loro brano inedito, “Leon“, che ha conquistato i quattro giudici. Sempre a X Factor, i Melancholia si sono esibiti in una loro versione del brano “Look At Me” di XXXTentacion. “Questa roba in un talent non si vede quasi mai”, ha commentato ManuelAgnelli. Il gruppo di Foligno si è qualificato per i live show con l’interpretazione di “White Rabbit“, successo dei Jefferson Airplane.

Nel 2018 i Melancholia hanno girato a Dublino il loro primo videoclip, dal titolo “Black Hole“. Nello stesso anno si sono aggiudicati la vittoria all’Emergenza Festival e nel contest mondiale Taubertal Open Air Festival, importante festival punk rock che si svolge un Baviera.

Nella squadra dei Gruppi, I Manitoba avranno come compagni i Little Pieces of Marmelade e Manitoba.

