X Factor Under Donna: le assegnazioni per il live di giovedì 12 novembre

Questa sera per la terza puntata di X Factor le Under Donna hanno preparato alcuni brani e sono pronte a scatenarsi.

Ormai siamo arrivati al terzo live di X Factor e anche se si ignora se ci sarà o meno Alessandro Cattelan, che giovedì scorso ha saltato l’appuntamento perché contagiato dalla Covid – 19, le Under Donna sono pronte a dare agguerrita battaglia.

Under Donna pronte per il terzo live

Nella seconda puntata abbiamo detto addio a Eda Marì della categoria Over e ai Manitoba di Manuel Agnelli. In gara, lo ricordiamo ci sono i Gruppi di Manuel Agnelli, le Under Donna di Hell Raton, gli Under Uomini di Emma Marrone e gli over di Mika.

LEGGI ANCHE: X FACTOR 2020, SECONDO LIVE SHOW, CANZONI PER LA CATEGORIA UNDER UOMINI

Le assegnazioni della terza puntata di X Factor vedono il team Under Donna, guidato da Hell Raton, presentare i seguenti brani: iniziamo con Casadilego, cantante diciassettenne che ha fatto commuovere Manuel Agnelli alle audizioni di questa edizione canterà Lontanissimo.

Il pezzo è stato scritto insieme a Strage.

LEGGI ANCHE: A X FACTOR SCOPPIA LA POLEMICA PER IL PUBBLICO IN STUDIO. LA PRODUZIONE RISPONDE

Cmqmartina, che in precedenza aveva dichiarato che non si aspettava certamente un attacco simile da parte di Agnelli per la sua cover di Battisti, si esibirà con il brano Sparami, scritto da lei.

Alessandra Martinelli, in arte Mydrama, cantante 22enne molto apprezzata, cercherà di portare a casa l’approvazione dei giudici con Vieni con me. Questo brano è stato scritto circa un anno fa.

LEGGI ANCHE: X Factor 2020, il secondo eliminato sono i Manitoba

Come accennato in questo terzo live giudici e concorrenti sono stati liberi di scegliere con cosa cimentarsi e quindi sicuramente, anche questa sera, ne vedremo delle belle. Per emergere infatti è necessario talento, ma anche ambizione e determinazione.

Unimamme, che cosa ne pensate di queste scelte? Le approvate? In questo gruppo c’è il vostro cantante preferito?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.