Mascherine obbligatorie in macchina e moto: tutti i casi

L’uso delle mascherine è diventato obbligatorio anche quando ci si trova in macchina o si guida una moto o una bici. Ecco cosa bisogna sapere.

Le nuove restrizioni che sono entrate in vigore dopo l’emanazione dell’ultimo Dpcm, per limitare i contagi che nel nostro Paese stanno risalendo velocemente, prevedono anche l’uso della mascherina quando si è in auto.

LEGGI ANCHE: SÌ ALLE MASCHERINE DI COMUNITÀ A SCUOLA, L’AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO

Ci sono delle eccezioni, ma per chi non rispetta questo obbligo ci sono delle sanzioni anche molto ingenti. Ecco quando indossare la mascherina quando ci si trova in auto.

Mascherine in macchina e moto, le nuove direttive: multe salate

Con il nuovo Dpcm è diventato obbligatorio indossare la mascherina in auto se nel veicolo c’è un altro passeggero che non sia un convivente. L’auto diventa un luogo chiuso dove anche mantenere la distanza di sicurezza è impossibile.

LEGGI ANCHE: MASCHERINE A SCUOLA, I DUBBI DEI GENITORI: RISPONDE L’ESPERTA

Chi viaggia da solo non la deve indossare, se chi è in auto con noi non è un convivente anche se familiare o amico e non vuole indossare la mascherina allora dovrà sedersi sui sedili posteriori vicino al finestrino (aperto) e lasciare libero il posto anteriore e quello posteriore centrale.

Di seguito le regole anti-Covid, che prevedono l’uso delle mascherine in auto:

Conviventi: s e sull’autovettura ci sono tutte persone conviventi si può non indossare il dispositivo di protezione e non c’è l’obbligo del distanziamento.

e sull’autovettura ci sono tutte persone conviventi si può non indossare il dispositivo di protezione e non c’è l’obbligo del distanziamento. Auto a noleggio o taxi: se c’è un conducente, il passeggero è obbligato a sedersi sui sedili posteriori, massimo due persone nell’abitacolo che devono accomodarsi vicino ai finestrini e con la mascherina indossata, a meno che ci sia un separatore in plexiglass tra la parte anteriore e quella posteriore.

se c’è un conducente, il passeggero è obbligato a sedersi sui sedili posteriori, massimo due persone nell’abitacolo che devono accomodarsi vicino ai finestrini e con la mascherina indossata, a meno che ci sia un separatore in plexiglass tra la parte anteriore e quella posteriore. Furgoni o veicoli commerciali: possono viaggiare due persone sul triplo sedile anteriore, indossando obbligatoriamente la mascherina. Vale lo stesso per gli autocarri leggeri doppia cabina, con due persone per fila; se invece si usa una furgonetta di derivazione auto, il conducente deve viaggiare solo, come riportato anche da Il Fatto Quotidiano.

LEGGI ANCHE: MASCHERINE A SCUOLA SEMPRE? I CHIARIMENTI DEL MINISTERO

Moto: anche in moto la mascherina è obbligatoria per tutti sotto il casco e si può portare un passeggero solo se convivente con mascherina, dato che il sellino non soddisfa le norme sul distanziamento sociale.

la mascherina è obbligatoria per tutti sotto il casco e si può portare un passeggero solo se convivente con mascherina, dato che il sellino non soddisfa le norme sul distanziamento sociale. Monopattini e bici: sempre da soli, nessun passeggero e sempre con la mascherina. Eccezion fatta per i bambini sul seggiolino, trasportati da fratelli, sorelle e genitori.

Per chi non rispettasse questi obblighi può essere multato e le sanzioni previste vanno da 553 a 1.333 auro.

Voi unimamme eravate a conoscenza di queste regole? Cosa ne pensate?