Sì alle mascherine di comunità a scuola, on tessuto e lavabili, arriva l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione.

Con le nuove norme stabilite dall’ultimo DPCM del 3 novembre scorso, entrato in vigore il 6 novembre, è stato esteso l’obbligo di indossare la mascherina protettiva a scuola sempre, anche durante la lezione. Prima, invece, la mascherina andava indossata solo all’ingresso e all’uscita da scuola e quando ci si alzava dal banco o si usciva dalla classe.

La nuova norma è stata introdotta per contenere il più possibile i contagi da nuovo Coronavirus, lasciando aperte le scuole, soprattutto elementari e medie. Le scuole superiori, invece, sono tornate tutte alla didattica a distanza, salvo le attività di laboratorio che ancora sono garantite. Ecco cosa bisogna sapere in più sull’uso obbligatorio della mascherina in classe.

Sì alle mascherine di comunità a scuola, l’autorizzazione del Ministero

La mascherina protettiva a scuola va indossata sempre, anche quando i bambini e ragazzi sono seduti al banco durante la lezione. L’obbligo è valido per i bambini dai 6 anni in su. Sono esclusi solo quei bambini e ragazzi che non possono usarla per patologie particolari o disabilità, incompatibili con la mascherina. Tutti gli altri dovranno portarle anche quando seduti al banco, fermi, durante la lezione, indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali).

È stata una decisione sofferta, hanno spiegato i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, ma necessaria per poter garantire la presenza in classe degli studenti in questo momento difficile di rapida crescita dei contagi. La didattica a distanza , invece, è stata disposta per gli studenti delle scuole superiori e delle università e nelle regioni rosse (quelle a maggior rischio) anche per i ragazzi della seconda e terza media. Tutti gli altri alunni, di prima media e scuola elementare possono continuare ad entrare in classe, ma dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina. Anche le scuole d’infanzia rimangono aperte ma in questo caso, trattandosi di bambini sotto i sei anni, non è richiesto l’obbligo di indossare la mascherina (comunque sconsigliato dall’OMS per i bambini più piccoli).

Riguardo all’uso obbligatorio delle mascherine alle elementari e medie anche durante la lezione in classe, quando bambini e ragazzi sono seduti al banco, sono arrivate alcune importanti precisazioni dal Ministero dell’Istruzione.

Oltre alla mascherina chirurgica che viene fornita a scuola dalla struttura del Commissario Arcuri, bambini e ragazzi possono utilizzare anche le mascherine di comunità, ovvero quelle in tessuto, sia lavabili che monouso, e anche le mascherine fatte in casa, auto-prodotte.

Lo ha stabilito una nota del Ministero dell’Istruzione, che cita l’articolo 1, comma 7 del DPCM del 3 novembre: “Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.

La nota è firmata dal Capo dipartimento del ministero dell’Istruzione Max Bruschi, citando quanto disposto dal Comitato Tecnico Scientifico che ha risposto ad un preciso quesito in merito posto dal Ministero dell’Istruzione.

