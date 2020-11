Lutto a Uomini e Donne: è morta la madre di una storica dama del Trono Over del programma. La donna aveva abbandonato il programma di Canale 5 per assistere la madre durante la sua malattia.

Lutto per Anna Tedesco, ex volto storico del Trono Over del programma Uomini e Donne. La donna, prima della scorsa stagione, aveva deciso di abbandonare il dating show di Canale 5 per poter assistere ed essere vicina alla madre, nel corso della sua malattia.

Oggi, l’ex dama, che piange la dipartita della sua amatissima madre, le ha dedicato delle commoventi parole piene d’amore e di affetto, lasciando con le lacrime agli occhi tutti coloro che l’avevano apprezzata durante il programma e che ancora la seguono sui social.

“Non posso vivere senza di te”, il messaggio alla madre della storica dama

In un post pubblicato su Instagram, Anna Tedesco, l’ex dama storica di Uomini e Donne, ha scritto delle commoventi frasi per ricordare la madre morta da poco.

“Ho imparato molte cose da te mamma, ma non ho mai imparato a vivere senza di te. Ora ho bisogno di imparare a convivere con i tuoi ricordi. Ora capisco perché mi dicevi sempre di essere una donna forte…perché immaginavi che avevo bisogno di quella forza per sopportare il peso della tua morte. Mi manchi tantissimo mamma. R.I.P“, si legge sul profilo Instagram dell’ex personaggio televisivo.

Solo lo scorso Agosto, Anna, che non ha mai informato i media circa le condizioni di salute della madre, le aveva dedicato parole di speranza e di affetto, incoraggiandola a guarire dal male che l’affliggeva. “So che nel tuo stringermi la mano, posso trovare tutte le risposte. Perché è il tuo calore ormai che nutre il nostro legame e rafforza i nostri ricordi. Forza mamma“, aveva scritto mentre l’assisteva.

La dipartita della propria madre è sempre un momento difficile da superare, un momento che tutti non vorremmo mai vivere e che temiano. Da ieri, tutti i fan della donna e coloro che l’avevano seguita durante il suo percorso al programma di Maria De Filippi le hanno scritto messaggi di cordoglio.

E voi Unimamme, avete seguito Anna Tedesco? Cosa ne pensate?

