Iscrizioni anno scolastico 2021/2022: tutte le informazioni

Il Ministero ha pubblicato, con una nota, tutte le informazioni per poter procedere alle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022.

Il Ministero dell’Istruzione ha inviato una nota a tutte le direzioni scolastiche ed ha pubblicato, sul sito del Miur, le tempistiche per poter procedere all’iscrizione delle studentesse e degli studenti per l’anno scolastico 2021/2022.

Anche per quest’anno, chi dovrà iscrivere i propri figli alle classi prime della scuola:

primaria

secondaria di primo grado

secondaria di secondo grado

dovrà effettuare la procedura online, mentre per la scuola dell’infanzia la procedura rimane cartacea come gli altri anni.

Iscrizioni anno scolastico 2021/2022: al via dal 4 gennaio 2021 per tutti gli studenti

Dalle ore 08:00 del 4 Gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 Gennaio 2021 sarà possibile inoltrare la domanda d’iscrizione online collegandosi al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/. Per chi è in possesso dello Spid, l’identità digitale, potrà accedere al servizio usando le credenziali del proprio gestore senza effettuare ulteriori registrazioni.

Vediamo in dettaglio cosa si deve fare per le diverse scuole.

Scuola dell’infanzia

Tutti i bambini che hanno un’età compresa tra i 3 ed i 5 anni compiuti il 31 dicembre 2021, possono fare l’iscrizione. Inoltre, potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. SI potrà scegliere, in base alla scuola, tra il tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore) o esteso fino a 50 ore.

Scuola primaria

Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2021, ma entro il 30 aprile 2022. In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti.

Anche qui le famiglie, al momento dell’iscrizione, daranno la propria opzione rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può corrispondere a 24 ore, 27 ore (elevabili fino a 30), o 40 ore (tempo pieno).

Secondaria di primo grado

Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno la propria opzione rispetto all’orario settimanale, che può essere articolato su 30 ore oppure su 36 ore, elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato). In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti.

Secondaria di secondo grado

Nella scuola secondaria di secondo grado, le famiglie effettueranno anche la scelta dell’indirizzo di studio, indicando l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti.

Come effettuare l’iscrizione

Per aiutare i genitori è stata messa a disposizione un’App del portale “Scuola in Chiaro” che aiuterà ad accedere alle principali informazioni.

Per registrarsi al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ dopo aver cliccato sul link di clicca sull’icona “REGISTRATI” contrassegnata dall’icona di una chiave.

A questo punto verrà chiesto un codice utente ed una password. Per chi ha lo SPID accederà con queste credenziali, mentre per gli altri un genitore dovrà inserire il proprio codice fiscale, compilare una pagina con i dati anagrafici e l’indirizzo email e confermare il tutto. in seguito, all’indirizzo mail indicato arriverà una mail contenete un link per confermare la registrazione. Verrà dunque inviata una seconda email con tutte le credenziali necessarie (nome utente e password).

Per accedere alla domanda di iscrizione occorre conoscere il codice della scuola o del Centro di Formazione Professionale (CFP) prescelto. che si trovano sempre sul portale “Scuola in Chiaro”.

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web. L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.

Voi unimamme dovete iscrivere quest’anno i vostri figli per la prima volta a scuola? Siete emozionate?