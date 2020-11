Durante la puntata del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha fatto un annuncio: ci sarà una grande e inaspettata novità per il pubblico affezionato al programma. Ecco cosa ha detto.

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 23 Novembre, è stata ricca di colpi di scena e sorprese per i concorrenti in casa e per il pubblico affezionato allo show.

Solo durante la scorsa puntata, il conduttore Alfonso Signorini, ha annunciato ufficialmente il prolungamento della durata del programma che adesso si protrarrà fino agli inizi di Febbraio 2021.

Durante questa puntata, una nuova e inaspettata novità è stata annunciata agli spettatori. Ma di cosa si tratta?

GFVip, l’aspettato annuncio al pubblico

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 23 Novembre, è stata senza dubbio la puntata degli annunci.

Ai concorrenti del reality show, infatti, è stato annunciato il contenuto della busta rossa e il prolungamento della durata del gioco. Tuttavia, una novità – di cui già girava voce – è stata annunciata al pubblico fedele al programma.

“A partire da questa settimana, il Grande Fratello Vip andrà in onda solo il lunedì: non ci sarà più una puntata in diretta il venerdì“, ha annunciato il conduttore Alfonso Signorini.

Da questa settimana, dunque, non ci sarà più il doppio appuntamento settimanale con le vicende della casa più spiata d’Italia: la puntata del venerdì sarà sostituita da una fiction.

Secondo alcuni rumors, tuttavia, questa decisione non sembra essere definitiva.

E voi Unimamme, sapete di che fiction di tratta? Che ne pensate?

