Questa quinta edizione del GFVip è certamente l’edizione dei record con una durata di cinque mesi: ma quando finirà?

Con una durata di circa cinque mesi, la quinta edizione del Grande Fratello Vip è l’edizione dello spin-off del Grande Fratello che durerà più a lungo.

I concorrenti, ignari di questo prolungamento potrebbero ricevere la notizia a breve: gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip, infatti, sono a conoscenza di una finale fissata nei primi di Dicembre.

Dopo la notizia del prolungamento anche la finale slitterà: quando ci sarà? Scopriamolo!

GFVip, quando finirà? Slittata la data della finale

Pochi giorni fa è finalmente arrivata la comunicazione ufficiale degli autori del Grande Fratello Vip in cui è stato uffucialmente riportato il prolungamento del gioco fino a Febbraio 2021.

Probabilmente, la ragione alla base di questa decisione riguarda sicuramente la pandemia ancora in corso e gravemente acuitasi nel nostro Paese durante gli ultimi mesi. Non è infatti facile, con l’attuale situazione di emergenza sanitaria, ideare e realizzare nuovi programmi e in particolar modo reality-show: in questo caso il Grande Fratello Vip con i suoi ottimi ascolti riempirebbe il vuoto che verrebbe creato.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip, dunque, si concluderà con una grande puntata finale che andrà in onda l’8 Febbraio 2021. Tuttavia la data della finale risulta ancora incerta: potrà essere spostata in caso ci fossero problemi con gli ascolti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Per il conduttore Alfonso Signorini si presenta dunque un grande problema: come convincere gli inquilini della casa di Cinecittà a restare in casa e a non abbandonare il gioco per raggiungere i propri affetti?

Molti concorrenti hanno già iniziato a temere per un prolungamento del programma di sole due settimane dato l’affollamento di concorrenti in casa. Solo poco tempo fa, infatti, i concorrenti avevano già annunciato la loro uscita volontaria dal gioco qualora esso fosse stato allungato di troppo.

Chissà come reagiranno i concorrenti quando sapranno di dover restare nella casa più spiata d’Italia fino a febbraio!

E voi Unimamme, cosa ne pensate?

