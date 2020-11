Durante la puntata di Uomini e Donne la rabbia di Maria De Filippi ha colpito uno dei cavalieri che è stato allontanato dallo studio e forse cacciato dal programma. Ecco cosa è successo nello studio di Canale 5.

Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, la conduttrice Maria De Filippi ha deciso di allontanare un conoscuiuto cavaliere dello studio considerando la sua presenza ormai inopportuna.

Al centro dello studio si trovava infatti una celebre coppia, da poco uscita insieme dal programma di Maria De Filippi che, dopo alcune incongruenze e comportamenti errati ha deciso di rientrare in studio per discutere della questione.

Ma per quale motivo la conduttrice ha tuonato parole decise contro il cavaliere e ha deciso di allontanarlo?

Uomini e Donne, la rabbia di Maria De Filippi: cosa è successo?

Al centro dello studio di Uomini e Donne, durante questa puntata, ci sono stati Valentina Autiero e il cavaliere Germano: solo poco tempo fa, i due avevano deciso di uscire insieme dal programma per continuare a frequentarsi in privato.

I due, tornati in studio, hanno parlato della loro relazione sostenendo che la frequentazione che avevano pensato lontano dalle telecamere non stia dando loro i risultati sperati. Addiruttura, Valentina ha deciso di interrompere definitivamente il rapporto in quanto dubita di lui e ne ha poca fiducia.

Molti cavalieri e diverse dame dei parterre del Trono Over di Uomini e Donne, hanno dato ragione alla dama Valentina non credendo alla buona fede di Germano.

La stessa Maria De Filippi ha reagito con rabbia alle dichiarazioni dell’uomo che sosteneva che gli errori commessi nei confronti della dama fossero stati fatti in buona fede. “Per me sei una presenza inutile nel programma, nessuna vuole corteggiarti e non vedo motivo per farti rimanere nel programma“, ha infatti tuonato la storica conduttrice.

L’uomo, infatti, è stato accusato di aver preso in giro la bella Valentina che è dunque ritornata a far parte del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne. Germano, dall’altra parte dello studio, ha invece deciso di accettare in silenzio la decisione di Maria De Filippi, salutando il pubblico e abbandonando per sempre il programma.

