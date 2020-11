Michelle Hunziker vittima di violenza: “so cosa vuol dire avere il terrore”

Oggi è la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, anche Michelle Hunziker ha voluto esprimersi al riguardo.

Unimamme, oggi 25 novembre è la GIornata Mondiale contro la violenza sulle donne, su cui si stanno esprimendo in tanti, tra cui Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker e la Giornata contro la violenza sulle donne

La showgirl di origine svizzera è molto sensibile circa questo argomento, in passato infatti ha rivelato di aver subito lei stessa violenza da parte di un uomo.

Oggi ha deciso di puntare i riflettori su questo argomento con un video sul suo account Instagram.

Dal 2007, insieme all’avvocatessa Giulia Bongiorno la Hunziker ha fondato la Onlus Doppia Difesa con lo scopo di aiutare chi abbia subito abusi e discriminazioni, in modo particolare le donne. “Io sono una che ha vissuto molto da vicino tutto quello che è discriminazione femminile, e violenza” aveva raccontato in una precedente intervista.

Nel messaggio accanto al filmato in cui parla della sua Onlus la Hunziker dichiara: “Sono una donna anch’io, con il mio vissuto come tutte voi. So cosa vuol dire avere il terrore quando esci di casa, so cosa vuol dire sentirsi denigrare e manipolare… oggi lo posso dire: conosco la violenza”.

La showgirl ora è mamma di tre figlie: Aurora di 23 anni e le piccole Sole di 7 anni e Celeste di 5, le ultime avute con l’imprenditore Tomasi Trussardi. Prosegue dunque Michelle: “Capisco come ci si sente quando non credi più te stessa perché qualcuno di molto debole aveva bisogno di massacrare la tua autostima per sentirsi meglio. Non ne ho veramente mai parlato perché non serve, mi reputo fortunata ed proprio per questo che sento dentro fortemente il desiderio di alleggerire, seguire, accudire, proteggere e confortare la vita delle altre donne”.

Nel filmato sono presenti persone come avvocati, psicologi, ecc.. che aiutano la Fondazione Doppia Difesa . Il comunicatore sociale Salvatore Mammone, per esempio dichiara che il tema della violenza sulle donne a volte viene trattato con freddezza, senza empatia, come un elenco di “ciò che non viene realmente trattato è ciò che viene prima della violenza, quegli atti di discriminazione e violenza psicologica che spesso, quasi sempre, avvengono dietro le mura domestiche“.

Oltre alle testimonianze degli esperti ci sono quelle protette di alcune donne che hanno parlato della loro esperienza di violenza domestica a cui sono sfuggite chiedendo aiuto anche a Doppia Difesa. Questo post della Hunziker ha raggiunto 48 mila Like e un centinaio di commenti di ringraziamento o interventi volti ad ampliare il tema.

Unimamme, cosa dire, la Hunziker oltre che showgirl di successo è anche una donna che si spende per gli altri, lo sapevate?

