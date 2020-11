Incinta a 70 anni? La verità si rivela molto diversa

By

Maria de la Luz stava per diventare la mamma più anziana del mondo, ma è successo qualcosa.

Unimamme, sappiamo che in generale, nel mondo, aumenta l’età in cui le donne diventano mamme per la prima volta.

Maria de la Luz: la storia della donna che voleva essere la mamma più anziana del mondo

Un paio di anni fa una donna messicana già avanti con l’età aveva dato un annuncio sorprendente.

Il suo nome è Maria de la Luz e ora dovrebbe avere 73 anni.

Nel 2018 questa donna, originaria di Mazatlan, in Messico, aveva annunciato in televisione di essere incinta del suo ottavo figlio. La donna aveva esibito persino le ecografie che testimoniavano che lei fosse incinta di una bambina e fosse addirittura al sesto mese di gravidanza.

“Mi hanno detto che è una bambina, guardate il volto” aveva dichiarato la donna ai giornalisti. Maria de la Luz aveva aggiunto che in giugno avrebbe avuto anche un incontro con un ginecologo. La sua storia aveva sollevato ben più di una perplessità, soprattutto all’interno della comunità medica secondo cui rimanere incinta alla sua età sarebbe stato virtualmente impossibile.

Purtroppo una ben dura realtà le si è palesata al posto della gravidanza per questa donna. I medici del Mexican Institute of Social Security Hospital le hanno detto che si trattava di un tumore. Pare inoltre che Maria de la Luz ai tempi dell’annuncio della gravidanza fosse al corrente della sua condizione, ma non ci credesse.

Uno dei figli ha raccontato che un indovino le aveva predetto che avrebbe avuto una bambina e lei deve aver pensato che questo fosse diventato realtà. I dottori le avevano consigliato di seguire i trattamenti del caso, ma pare che Maria de la Luz si sia rifiutata.

A questo punto il record della donna più anziana ad aver dato alla luce un bimbo, per la precisione due gemelli, rimane quello di Maria del Carmen Bousada de Lara, che ha partorito a 66 anni, nel 2006.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa storia di cui si parla su New Idea?