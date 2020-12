Maradona meglio di Proietti? E’ polemica al GFVip

Polemiche al Grande Fratello Vip per l’omaggio a Maradona che non è stato gradito dal web. Ecco cosa è successo.

Ieri sera, il 30 novembre, è andata in onda il reality Grande Fratello Vip. Durante la puntata condotta da Alfonso Signorini è stato reso omaggio ad Diego Armando Maradona scomparso qualche giorno fa all’età di 60 anni.

Alla fine della puntata, dove l’eliminato è stato Enock Barwuah, il fratello di Balotelli, sono nate diverse polemiche sul web che hanno coinvolto il reality.

Maradona ricordato al Gf Vip: le polemiche per Alfonso Signorini

I fan del Grande Fratello vip non hanno molto gradito la puntata che è andata in onda in diretta ieri sera e sui social si è scatenata una grande polemica. I ragazzi sono stati messi al corrente della morte di Diego Armando Maradona così da concedergli un ultimo omaggio, ma per l’attore Gigi Proietti non c’è stato nessun commiato.

LEGGI ANCHE: DIEGO ARMANDO MARADONA SU INSTAGRAM IL RICORDO DEI FIGLI

Questo trattamento diverso non è piaciuto ai fan che hanno commentato su Instagram: “Scusatemi, nulla togliere a Maradona che è giustissimo aver informato ai ragazzi di questa grande perdita nel mondo del calcio e non solo, ma informarli anche di Gigi Proietti no? Scusatemi ma non mi è sembrata una scelta corretta“. C’è anche chi ha ricordato che non si è nemmeno parlato del giorno dedicato contro la violenza sulle donne: “@alfosignorini è una vergogna parlare solo della morte di Maradona c’è stato anche violenza sulle donne eh la morte di Proietti“.

C’è anche chi ha ricordato Stefano d’Orazio: “Ma comunicare che era morto anche Il grande Gigi Proietti e Stefano d’Orazio no? Maradona era Maradona ma anche gli altri due non erano da meno!!!“.

LEGGI ANCHE: LA FIGLIA DI GIGI PROIETTI “HO SOGNATO QUESTO MOMENTO E SONO TERRORIZZATA”

La notizia è stata data anche perchè una delle concorrenti, Maria Teresa Ruta è stata la prima donna ad averlo intervistato e al momento della notizia è rimasta scioccata: “Ma com’è successo?. Ci siamo incontrati tante volte anche privatamente e i fotografi non ci hanno mai beccati. Eravamo solo amici, ha fatto 20 palleggi con un limone e ha fatto la copertina della Gazzetta dello Sport e così si sono accorti anche di me. Aveva il pallone attaccato ai piedi, era una persona molto generosa“.

Insomma anche questa puntata è finita con tante polemiche e 5 vip al televoto: Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello, Giulia Salemi, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli. C’è un nuovo concorrente Cristiano Malgioglio che aveva già partecipato ad un’edizione del GF VIP e sta già lanciando qualche frecciatina agli altri concorrenti.

Voi unimamme avete seguito il Grande Fratello? Cosa ne pensate di queste polemiche?