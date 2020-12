Dopo la morte dell’ex calciatore Diego Armando Maradona, Heather Parisi rompe il silenzio attraverso un post di Instagram in cui racconta la verità al figlio.

Negli anni Ottanta, numerosissime riviste di gossip avevano dedicato la loro copertina a Heather Parisi e Diego Armando Maradona: si pensava, infatti, che i due intrattenessero una relazione segreta.

Oggi, a qualche giorno dalla morte dell’ex calciatore, Heather Parisi che non vive più in Italia ma bensì ad Hong Kong, ha rotto il silenzio e ha raccontato la sua verità attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Ecco cosa ha scritto l’ex show-girl.

Morte Maradona, Heather Parisi racconta la sua verità

A pochi giorni dalla morte dell’ex calciatore Diego Armando Maradona, Heather Parisi ha rotto il silenzio raccontando la sua verità in merito alle voci di una loro presunta relazione negli anni Ottanta.

La donna, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha fotografato gli occhi del figlio affiancati da un commento ricevuto sui suoi social. Per la prima volta ha affrontato il tema della scomparsa del personaggio del mondo dello sport.

“Sarà triste la tua mamma. È morto il suo amante di gioventù Diego Armando Maradona: dille che è inutile bloccare le persone quando dicono la verità. Se cerchi su internet trovi le foto del loro flirt: peccato che lui fosse sposato però“: questo commento è apparso sul profilo Instagram del figlio di Heather Parisi.

A questo post, la donna, ha risposto difendendo sè stessa e il bambino che poco c’entra con queste dinamiche.

“Io diffido da chi si vanta di dire la verità perché è la scusa che gli ignoranti usano per mancanza di immaginazione. La verità, quando esiste una verità, non va mai enunciata, ma va sempre dimostrata. Ma della verità non possiamo mai avere certezza, nemmeno quando la raccontiamo avendola vissuta. La verità è come una coperta che ti lascia scoperti i piedi! Tu la spingi, la tiri per coprirli e lei ti scopre il viso. Non basta mai e alla fine ti tocca decidere cosa sia“, è questo quanto pubblicato dalla Parisi.

E’ comunque inaccettabile che un attacco del genere sia stato rivolto ad un bambino. “Ciascuno di noi dovrebbe ricordare che quando interagisce con un bambino è come se scrivesse su un pezzo di carta“, ha poi dichiarato.

