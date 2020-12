Mascherine: tutte le novità dell’OMS per sapere come e quando usarle

Nuove regole da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità sull’utilizzo delle mascherine.

Unimamme, ormai abbiamo imparato ad utilizzare le mascherine per protegggere e proteggerci dal contagio da Covid.

Mascherine: linee guida dell’OMS

Mascherine, distanziamento e disinfettante per le mani sono armi con le quali cerchiamo di convivere con la malattia che da alcuni mesi è entrata a far parte delle nostre vite.

Ora però l‘OMS ha voluto fornire ulteriori indicazioni di utilizzo.

Le mascherine infatti “dovrebbero essere utilizzate come parte di un pacchetto completo di misure anti-Covid. Curando sempre l’igiene delle mani prima di indossarle e dopo averle tolte“. L’Organizzazione Mondiale della Sanità di recente ha aggiornato le linee guida sull’uso delle mascherine, grazie a nuove prove scientifiche e consigli pratici.

Innanzitutto gli operatori sanitari in ospedale devono indossare sempre le mascherine chirurgiche, prediligendo le N95 e le Ffp2. Nelle zone dove vi è trasmissione di comunità tutti, anche i pazienti, devono usare le mascherine.

Le persone dovrebbero indossare le mascherine di comunità:

nei negozi

nei luoghi chiusi

negli spazi all’aperto dove non può esserci distanziamento

Chi invece è ad alto rischio di complicazioni per il Covid deve indossare le chirurgiche. Secondo i medici dell’OMS “le persone dovrebbero indossare una mascherina a meno che la ventilazione non sia stata giudicata adeguata”.

Anche in casa propria bisognerebbe indossare la mascherina quando si ricevono ospiti e non si riesca a mantenere la distanza di sicurezza e in caso la ventilazione non fosse buona.

Inoltre si raccomanda di non indossare le mascherine durante l’attività fisica e di non usare quelle con le valvole perché così si bypassa la funzione di filtro dell’aria esalata.

L’OMS ricorda anche di non riutilizzare quelle monouso e di lavare accuratamente quelle in stoffa, con detergenti ad almeno 60° e almeno una volta al giorno.

In alternativa lavarle a temperatura ambiente facendole poi bollire per un minuto. Le mascherine vanno conservate in una busta di plastica fino al lavaggio e mai tenute in modo errato:

al posto

sul mento

sulla fronte

al braccio

Unimamme, voi cosa ne pensate di queste raccomandazioni presentate su Adnkronos? Noi vi lasciamo con le mascherine da usare a scuola.

