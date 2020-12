Scuola, il calendario delle vacanze di Natale per Regione

Anche quest’anno per gli studenti italiani è prevista la lunga pausa dalla scuola per le vacanze di Natale. Ecco il calendario per le Regioni.

Ancora non si sa quando gli studenti che in questi ultimi giorno sono impegnati con la Dad (didattica a distanza) potranno tornare finalmente in classe, ma è stato deciso il calendario per le vacanze di Natale.

Sono in tanti in questi giorni gli esperti che stanno decidendo se tornare in aula prima delle vacanze di Natale o direttamente i primi di Gennaio. Nel frattempo che decidano ecco quando le scuole si fermeranno in ogni Regione.

Scuola vacanze di Natale: la data di inizio e fine Regione per Regione

Non tutte le Regioni italiane seguiranno lo stesso calendario. Per la:

Lombardia,

Lazio,

Piemonte,

Liguria,

Campania,

Abruzzo,

Calabria,

Umbria,

Puglia

le vacanze di Natale inizieranno il 23 dicembre e termineranno il 6 gennaio 2021

Invece per altre Regioni:

Toscana,

Emilia Romagna,

Friuli Venezia Giulia,

Alto Adige,

Trentino,

Veneto,

Basilicata,

Valle d’Aosta,

Sicilia,

Marche,

Sardegna,

Molise

le vacanze di Natale inizieranno il 24 dicembre e termineranno il 6 di Gennaio 2021.

Le feste natalizie sono un momento atteso da tutti, grandi e piccini, purtroppo quest’anno saranno vacanze diverse dal solito. Dall’Unione Europea arrivano delle linee guida sulle misure anti-Covid, da adottare in vista delle festività natalizie per le scuole: “al fine di ridurre i rischi di trasmissione nel periodo che segue la stagione delle festività”, si invita a “valutare di allungare le vacanze scolastiche” o di ricorrere a “un periodo di apprendimento a distanza, in modo da introdurre un periodo cuscinetto ed evitare la diffusione dei contagi a scuola”.

Si sta ancora dibattendo se tornare in aula prima delle vacanze di Natale, secondo un sondaggio della Swg, compiuto tra il 23 ed il 29 novembre, si è registrato che:

il 55% degli intervistati ritiene la scelta migliore è riaprire tutte le scuole dopo le festività natalizie;

il 14% invece la scelta migliore è riaprire subito le scuole secondarie solo nelle Regioni non in zona rossa;

l’11% si devono riaprire subito tutte le scuole e ridurre le vacanze natalizie per recuperare le lezioni perse;

10% si devono riaprire subito tutte le scuole secondarie in tutte le regioni

10% non sa dare una risposta

Voi unimamme cosa avreste risposto al sondaggio? Eravate a conoscenza delle date?

