Ricetta per lo svezzamento: pollo in crema di verdure

Lo svezzamento dei neonati non è sempre facile, ecco una ricetta per aiutarvi nella preparazione delle prime pappe.

Quando si deve preparare la pappa ai bambini più piccoli c’è imbarazzo della scelta. Per i più piccoli che hanno da poco iniziato lo svezzamento si deve partire dagli ingredienti solidi più semplici, qui la ricetta del brodo vegetale alla base di tante preparazioni.

Man mano che i mesi passano si possono aggiungere dei nuovi ingredienti, chiedere sempre il parere del proprio pediatra, come anche la carne e la pesce.

Ricetta svezzamento: crema di verdure con pollo

Adesso vi diamo una ricetta semplice e veloce perfetta per i piccoli di casa. In questa versione usiamo del pollo fresco, ma se non avete tempo o vi manca potete sostituirlo con 1/2 omogenizzato di pollo.

Tempo di preparazione: 15

Tempo di cottura: 40-45

INGREDIENTI

50 gr patate sbucciate

50 gr carote

3 foglie lattuga

40 gr petto di pollo

20 gr crema riso istantanea

250 gr acqua

1 cucchiaino olio extravergine di oliva

1 cucchiaino di formaggio grattugiato

Preparazione

Per preparare questa ricetta si inizia andando a lavare per bene tutte le verdure e poi a sbucciarle. In seguito si taglino in pezzi e si fanno cuocere insieme ai 250 gr di acqua. Volendo le verdure possono essere cotte anche al vapore e poi si usa il brodo vegetale che si ha già pronto.

Successivamente si prende il pollo e lo si cuoce al vapore o anche con le verdure, ma dopo averlo ridotto in pezzi. Quando tutti gli ingredienti sono pronti si omogenizzano o si frullano con un minipimer potente e si aggiunge anche la crema di riso al composto. Mescolare per bene e poi impiattare ed aggiungere anche 1 cucchiaino di oli extra vergine di oliva ed uno di formaggio grattugiato per dargli un poco di salinità. Questa pappa è deliziosa, assaggiatela anche voi.

Questa pappa di deve consumare al momento, non conviene conservarla.

Voi unimamme come preparare le pappe ai vostri piccoli? Vi ricordiamo che è sempre importante chiedere consiglio al proprio pediatra di fiducia anche su quale alimento inserire all’inizio dello svezzamento.

