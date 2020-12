Questa sera ritorna il secondo appuntamento settimanale con il GFVip, il reality show condotto da Alfonso Signorini: ecco le anticipazioni della puntata in diretta del 4 Dicembre.

La puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda il 4 dicembre si preannuncia, come sempre, una puntata ricca di colpi di scena per i concorrenti in gara.

Durante la scorsa puntata andata in onda il 30 Novembre, Cristiano Malgioglio ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà come nuovo concorrente e ha subito portato agli altri inquilini una ventata di allegria, spensieratezza e ironia.

Il verdetto del televoto, invece, ha visto l’eliminazione di Enock, fratello del calciatore Mario Balotelli, che ha dovuto immediatamente lasciare la casa più spiata d’Italia.

Cosa succederà durante la puntata di stasera? Scopriamolo con le anticipazioni!

GFVip,le anticipazioni del 4 Dicembre: ecco cosa succederà

Ritorna questa sera il secondo appuntamento serale con il Grande Fratello Vip che questa sera dovrà affrontare la concorrenza con il programma Rai The Voice Senior. Durante la puntata di questa sera non mancheranno, come al solito, i confronti e i colpi di scena per i concorrenti del gioco e per il pubblico a casa.

Il chirurgo estetico delle star, Giacomo Urtis, è entrato in casa come ospite ormai da quasi più di due settimane: questa sera verrà regolarizzata la sua posizione, diventerà un concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip?

I riflettori saranno puntati, anche questa sera, su Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci che, durante la scorsa settimana, hanno avuto un pesante confronto in merito al rapporto presunto di Giulia con Flavio Briatore, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci. Questa sera ci sarà un nuovo confronto tra le due e verranno tirate in ballo anche Dayane e Rosalinda.

Nuovi concorrenti potrebbero, questa sera, fare il loro ingresso nella casa di Ciecittà. Durante la scorsa puntata c’è stato l’attesissimo ingresso di Cristiano Malgioglio che ha portato una ventata di gioia agli inquilini. Chi entrerà questa sera? Il conduttore Alfonso Signorini aveva già annunciato attraverso la testata Chi, il nome di due dei nove concorrenti che faranno il loro ingresso in casa: Andrea Zenga, ex concorrente di Temptation Island e l’attrice Samantha De Grenet.

Ultimo punto, sarà il televoto. Torna questa settimana la modalità di televoto che non prevede nessuna eliminazione ma che porterà solo il meno votato al prossimo televoto con eliminazione. Questa settimana si sono sfidati diversi concorrenti: Tommaso Zorzi, Pierpaolo Petrelli, Dayane Mello, Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Chi sarà il meno votato? Lo scopriremo soltanto seguendo la puntata di questa sera.

E voi Unimamme, seguirete il Grande Fratello Vip questa sera? Che ne pensate?

