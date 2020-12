Alessia Marcuzzi giudicata sui social va in terapia

La presentatrice Alessia Marcuzzi parla di come sia vittima dell’odio sul web.

Unimamme, la presentatrice Alessia Marcuzzi ha voluto aprirsi con i suoi fan, rilasciando un’intervista a Grazia.

Alessia Marcuzzi: le fragilità svelate

La conduttrice non ha vissuto un anno facile e non ne fa mistero.

Vediamo che cosa ha detto.

Alessia Marcuzzi ha raccontato di essere stata a lungo bersaglio degli “haters” (odiatori, letteralemente) del web. Questo in un anno che per lei non è stato molto semplice. Innanzitutto è stata oggetto di critiche per il suo presunto flirt con Stefano De Martino, che all’epoca era ancora marito di Belen.

A questo si sono aggiunte anche le voci di crisi col marito Paolo Calabresi Marconi. Nel corso dell’intervista la showgirl ha dichiarato di essere in terapia. “Sai cosa dicono di me? ‘Quella fa figli con tutti’. Di un uomo direbbero altrettanto? La differenza sulla parità dei sessi è proprio questa”. La Marcuzzi ha due figli: il 19enne Tommaso Inzaghi, avuto da Filippo Inzaghi e Mia, di 9 anni, avuta dalla relazione con Francesco Facchinetti.

Di recente la Marcuzzi è apparsa in tv con Temptation Island, ma il suo equilibrio è stato intaccato anche dalle continue critiche suo social. ““All’inizio passavo ore a rispondere a tutti ma proprio tutti Ora ho smesso ho capito che mi faccio troppo male. Sento tantissimo il tempo che passa, sono piena di fragilità, è un’età complicata avvicinarsi ai cinquant’anni. So di essere fortunata, sia chiaro, dico che è difficile a livello interiore. Quando ti vedono in televisione sembri invincibile”.

A causa di queste molteplici situazioni la Marcuzzi, da un anno, è in terapia e questo la sta aiutando molto. “E importante sapere cose di noi stessi, sono entusiasta” conclude la presentatrice. Forse non tutti lo sanno, ma Alessia Marcuzzi ha anche un’attività imprenditoriale che riguarda una linea di borse e creme fatte in Italia. Ammette però di sentirsi in colpa perché fortunata e che deve lavorare su questo aspetto.

La Marcuzzi ammette che a volte, quando non si sta bene interiormente si può chiedere aiuto e trovarlo, secondo noi questo è un bel messaggio.

Unimamme, cosa ne pensate delle dichiarazioni della Marcuzzi riportate su Il Fatto Quotidiano? Noi vi lasciamo con una foto della Marcuzzi da bambina.

