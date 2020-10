Chi è questa bambina? Oggi è una delle conduttrici più amate

Un altro vip ha pubblicato su Instagram una foto di quando era piccola, una bambina. Lei è una delle conduttrici molto simpatiche.

Avete riconosciuto questa bella bambina in foto? Forse si perchè è uguale alla donna che è diventata oggi e perchè assomiglia anche tantissimo alla figlia.

LEGGI ANCHE: CHI È QUESTO BAMBINO? OGGI È UNO DEGLI ATTORI PIÙ FAMOSI AL MONDO

Sapevate però che quando era piccola era un piccolo genio? Ai vip piace pubblicare le foto di quando erano piccoli, spensierati e senza problemi ed ai fan piace vederle e commentarle. Dopo la foto di Fedez e Chiara Ferragni ecco quella di una conduttrice di Mediaset.

Alessia Marcuzzi e la foto da bambina su Instagram

Se non l’avete riconosciuta, la bambina nella foto è una delle conduttrici italiane più apprezzate. Si tratta di Alessia Marcuzzi che in questo periodo è impegnata nella conduzione delle Iene ed anche nella trasmissione “Temptation Island“, che la vede per la seconda volta alla conduzione dopo il grande successo ed i tanti complimenti ricevuti alla sua prima conduzione del reality sulle coppie.

LEGGI ANCHE: CHI È QUESTA BAMBINA? OGGI È UNA CONCORRENTE FAMOSA DI UNO SHOW SEGUITO

Alessia Marcuzzi è una di qui vip che piace tanto al pubblico per la sua simpatia e per la sua spontaneità. E’ molto seguita anche sui social dove condivide molti momenti della sua vita privata. Alessia è anche mamma di due splendidi ragazzi, il figlio maggiore Tommaso (2001) nato dalla relazione con l’ex Simone Inzaghi e Mia (2011) nata invece dalla relazione con Francesco Facchinetti. Dalle foto si può notare la somiglianza tra Alessia e la piccola Mia, entrambe molto belle e con la stessa gioia di vivere.

Sembrerebbe che la Marcuzzi da piccola era un “genio”, lei stessa aveva dichiarato di aver imparato a leggere a soli 3 anni e di aver finito il liceo a 16 invece che a 18.

La Marcuzzi ha da poco pubblico sul suo Instagram un aggiornamento sul suo stato di salute dopo aver annunciato in diretta di essere “leggermente positiva”: per fortuna, il risultato del tampone di controllo ha dato esito negativo: “Vi spiego meglio perche’ ho detto “leggermente positivo” in collegamento alle iene visto che in molti me lo avete chiesto. Mi riferivo al valore estremamente basso del tampone rapido antigenico, di poco superiore alla soglia minima prevista dal test. Questo è un test di screening che, in caso di positività, deve sempre essere confermato dal tampone molecolare e bisogna rimanere isolati in attesa dell’esito. Fortunatamente io sono risultata negativa…sono felicissima! Grazie per avermi mandato tanti messaggi di affetto in questi giorni, mi avete tenuto compagnia❤️“.

LEGGI ANCHE: RICONOSCETE QUESTO BAMBINO? E’ UN SEX SYMBOL TRA I PIU’ AMATI DEL MOMENTO

Ha poi fatto un appello ai suoi fan: “Mi raccomando, manteniamo alta l’attenzione e indossiamo sempre le mascherine rispettando le indicazioni che ci danno gli esperti!

Facciamolo per noi, per le persone a cui vogliamo bene e per il rispetto nei confronti del prossimo❤️“.

Voi unimamme seguite Alessia Marcuzzi? L’avete riconosciuta?