La Croce Rossa testimonia un bel gesto di sostegno da parte dei più piccoli.

Unimamme, sabato 5 dicembre si è svolta la Giornata mondiale del Volontario, proprio in un periodo in cui tante persone mettono a disposizione il proprio tempo e pongono a rischio la loro stessa salute per aiutare gli altri durante questa pandemia.

Purtroppo, a fronte di tanto impegno e spirito di sacrificio in questi ultimi mesi tra una piccola parte di popolazione si è diffuso scetticismo nei confronti degli operatori sanitari tanto che alcuni sono arrivati a lanciare pesanti e infondate accuse sul loro operato. Per esempio, poco tempo fa un uomo, vedendo la madre ricoverata per Covid, si è messo a urlare, mentre si trovava al pronto soccorso, che era una farsa.

Per fortuna la vicenda di cui vi parliamo oggi è una di quelle positive.

A segnalare l’accaduto è un volontario della Croce Rossa che ieri, su Facebook, ha raccontato cosa gli era accaduto, aggiungendo anche una foto. Negli ultimi mesi i volontari hanno dovuto aiutare persone in crisi respiratoria a causa del Covid.

L’altro giorno, una squadra della Croce Rossa di Milano, è arrivata in codice giallo per un anziano in crisi respiratoria, due colleghi sono scesi per intervenire e un altro è rimasto al volante. Si trattava di un paziente sospetto Covid, un uomo anziano.

Dopo qualche istante si sono avvicinati due bambini, uno piangeva, mentre l’altro ha offerto al volontario un sacchetto pieno di cioccolatini dicendo: “siamo venuti a salutare il nonno prima che lo portiate in ospedale. Grazie per quello che fate”.

Si è trattato di un piccolo gesto, ma piuttosto significativo. “Un gesto che vale tutto.Quando mi chiedono che significato ha essere un volontario, ripenso a quel saluto e al cuore di quel bambino che, in un momento così difficile per lui, ha pensato a noi.”

Il racconto ha ottenuto 1466 like, fino ad oggi e 445 condivisioni. Sotto alla foto una sessantina di persone hanno commentato ringraziando a loro volta.

Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda? I bambini hanno capito meglio di molti adulti il valore del volontariato. Vi lasciamo con l’appello della Croce rossa durante la prima ondata di Covid che invitava chi non riusciva a stare a casa a diventare volontario.

