Regina Elisabetta, un Natale deprimente: le Feste rovinate di Sua Maestà

La regina Elisabetta segue molte precauzioni per evitare il contagio, in ottemperanza anche alle disposizioni del governo inglese.

Unimamme, anche i sudditi di Sua Maestà la Regina Elisabetta stanno combattendo la seconda ondata di Covid con restrizioni che riguardano tutti.

Regina Elisabetta: i programmi per le feste

Quest’anno infatti il Natale non sarà diverso solo per i cittadini britannici, ma anche per la regina e tutta la sua numerosa famiglia.

Mentre noi siamo ancora in attesa di conoscere come dovremo comportarci durante il periodo delle festività, in Uk tutto è già stato stabilito.

Dal 23 dicembre al 27 dello stesso mese i cittadini britannici potranno formare delle bolle con pochi parenti e, naturalmente la Regina Elisabetta ha tutta l’intenzione di rispettare le regole. Da marzo, cioè dall’inizio della pandemia, la 94enne sovrana è uscita per la prima volta in pubblico solo in ottobre, in novembre invece la ha presenziato a una ricorrenza con la mascherina.

Sia lei che il consorte 99enne sono stati nuovamente trasferiti al castello di Windsor dove hanno risieduto anche durante il primo lockdown lockdown. Inoltre è molto probabile che trascorreranno in quel castello le imminenti feste.

A Natale, la regina Elisabetta e Filippo di Edimburgo inviteranno il principe Edoardo, quarto in ordine di nascita, con sua moglie Sophie duchessa di Wessex e i due figli: lady Louise di 17 anni e James di 12. Eventualmente potrebbero unirsi Carlo e Camilla.

A questo punto ci si chiede come trascorreranno le festività i duchi di Cambridge e i loro bimbi che, a quanto ne sappiamo, hanno già preparato la letterina a Babbo Natale. William, Kate e la loro prole potrebbero fare il Natale con i Middleton. Secondo una fonte del Telegraph la sovrana vorrebbe evitare qualsiasi rischio dal momento che i piccoli Cambridge sono anche in età scolare.

Mancherà, nemmeno a dirlo, anche Harry, che resterà in California con Meghan e il piccolo Archie. Buckingham Palace però sostiene che non ci sono ancora piani ufficiali.

Unimamme, cosa ne pensate di questa previsione per i reali di cui si parla su Repubblica? Noi vi lasciamo con le critiche dei reali alla serie tv The Crown.

