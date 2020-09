Nuovo nipote in arrivo per la Regina: l’annuncio ufficiale della coppia

Eugenie, 30 anni, si è sposata nell’ottobre del 2018, con il marito un mercante d’arte Jack Brooksbank. La cerimonia, ripresa dalle televisioni di tutto il mondo, è stata in grande stile. La principessa indossava un bellissimo vestito bianco, ma l’attenzione era tutta sul diadema in platino degli anni 20 che ha al centro uno smeraldo da più di 90 carati, che le è stato prestato per l’occasione dalla nonna. A seguirla all’uscita della chiesa tanti paggetti e damigelle tra i quali spiccavano George e Charlotte, figli di William e Kate.

Dopo l’annuncio ufficiale, anche la futura mamma ha voluto condividere la notizia, ma in modo più informale ed anche dolce. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una bella foto di coppia ed una foto di un paio di scarpine, scrivendo a corredo: “Jack e io siamo così eccitati per l’inizio del 2021″.

Il royal baby nascerà ad inizio 2021, ma ancora non si sa se sarà maschio o femmina. I bookmaker inglesi si stanno già scatenando per cercare di indovinare il sesso. C’è chi afferma che sarà femmina perchè la principessa, che non indossa mai il rossetto, è stata più volta vista con una tinta color rosa, mentre c’è chi dice che sarà maschio guardando le scarpette della foto. Staremo a vedere, per il momento tanti auguri alla coppia.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa notizia? C’è anche chi afferma che Kate è incinta, staremo a vedere!