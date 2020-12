Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 7 Dicembre, Elisabetta Gregoraci ha finalmente varcato la porta rossa e, come annunciato è uscita dalla casa del GFVip: qualche ora dopo, il commovente incontro con il figlio Nathan.

La settimana scorsa, la concorrente del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci, dopo aver appreso la notizia del prolungamento del reality-show fino ai primi di febbraio, aveva deciso di abbandonare il gioco per ricongiungersi al figlio Nathan avuto con l’ex marito Flavio Briatore.

Ieri sera, durante la puntata settimanale del lunedì, la donna ha fatto la sua uscita definitiva dalla casa per ritornare nella sua casa di Roma dove ad attenderla c’erano i suoi affetti più cari che le hanno preparato una bellissima sorpresa per accoglierla.

Ecco cosa è successo e il commovente incontro di Elisabetta con il figlio.

Elisabetta Gregoraci, dopo l’uscita dal GFVip l’incontro con il figlio

Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci è finalmente potuta ritronare dai suoi affetti più cari che le sono mancati durante la sua permanenza all’interno del reality show: la sorella Marzia, l’amica Micaela e il figlio Nathan Falco, avuto con l’ex marito Flavio Briatore.

Un enorme mazzo di rose rosse, una casa addobbata con centinaia di palloncini rosa e le foto dei momenti più belli trascorsi all’interno della casa di Cinecittà: è stata questa l’accoglienza riservata ad Elisabetta Gregoraci al momento del suo rientro nella casa di Roma.

Ad aspettare la donna, inoltre, il figlio Nathan Falco tornato a Roma da Dubai per riabbracciare la madre. Un lungo abbraccio commovente quello tra Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan nel calore della sua cameretta. La Gregoraci, infatti, aveva deciso di uscire dal gioco proprio per riabbracciare il figlio, per non fargli mancare l’affetto materno durante queste singolari e particolari festività natalizie.

La sorella Marzia e l’amica Micaela durante queste settimane hanno fermamente difeso Elisabetta dalle centinaia di critiche che le sono state rivolte sia dal web sia dall’opinionista Antonella Elia che, più di una volta, non le ha risparmiato critiche e attacchi a volte anche gratuite come quando, in diretta, la accusò di essere una gatta morta.

Un ricongiungimento a lungo atteso dall’ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip con il figlio e che, finalmente, è arrivato.

E voi Uniamamme avete seguito la puntata di ieri? Che ne pensate?