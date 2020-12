Richiamo urgente di noto formaggio: grave rischio di contaminazione

E’ stato reso noto il richiamo per rischio allergene di un noto formaggio destinato sopratutto a persone con intolleranze.

Vi ricordiamo che i richiami avvengono dopo che L’Osa (Operatore del Settore alimentare) ha riscontrato un difetto sul suo prodotto, ma che non avendolo più in azienda deve fare di tutto per impedire al consumatore di mangiarlo.

Richiamo noto formaggio: marca e lotto da controllare

In prodotto richiamato è il formaggio spalmabile della Valsoia. Il motivo del richiamo la presenza di proteine del latte. Il richiamo è urgente considerando che si tratta di un alimento destinato a persone intolleranti al lattosio.

I dati del prodotto incriminato:

Denominazione di vendita : preparazione alimentare a base di estratto di soia fermentato

Marchio del prodotto : Valsoia

Nome o ragione sociale dell'OSA : Valsoia spa

Lotto di produzione : L3210

Marchio d'identificazione dello stabilimento: Valsoia spa

Sede dello stabilimento : Sterilgarda Spa di via Medole 52 a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova

Sede dello stabilimento : Sterilgarda Spa di via Medole 52 a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova
Nome del produttore: Valsoia spa

Data di scadenza o termine minimo di conservazione : 01/03/2021

Descrizione peso/volume di vendita: 125 gr

In questi casi il consiglio è quello di non consumare l’alimento, sopratutto se si è intolleranti al lattosio e di riportarlo al punto vendita. Qui, o verrà fatto un rimborso o sostituito l’articolo con uno conforme. Come per tutti i richiami non c’è bisogno di esibire lo scontrino fiscale.

