Make up per la mamma che non ha tempo: bastano 5 minuti

Dei semplici consigli/trucchetti per le mamme che hanno poco tempo per truccarsi. Un make up per la mamma che ha poco tempo per se.

Unimamme sicuramente nella vostra vita da mamme vi sarà capitato di dovervi truccare in pochi minuti perchè il tempo per se stesse molto spesso è veramente poco. Le giornate dovrebbero essere più lunghe e non sempre ci riusciamo a prendere cura di noi stesse come vorremmo.

In aiuto ci viene la make-up artist Clio Make Up che nel suo blog ci da dei consigli molto semplici per apparire (prima a noi stesse) meno stanche e non trascurate.

I trucchi ed i consigli per prenderci cura di noi stesse

Per le mamme, sopratutto quelle di bambini piccoli, che hanno la voglia o la necessità (ad esempio sono tornate a lavoro dopo la maternità) di prendersi cura del proprio aspetto ci sono dei piccoli trucchi/consigli che la famosa Make-up artist, anche mamma di due bellissime bambine) Clio Zammateo ha dato alle sue tantissime fan. Trucchetti sia di skincare e sia di makeup per realizzare un trucco perfetto in soli cinque minuti, fantastico.

La skincare ovvero la cura della nostra pelle, in questo caso del viso, è fondamentale per ottenere anche un buon make-up. Se manca il tempo per avere una cura costante del viso con detersione, tonico, siero, contorno occhi e crema ci sono delle alternative rapide che aiutano:

Maschere viso: in crema, gel o in tessuto, meglio quelle che devono essere messe in posa la notte ed agiscono mentre dormiamo. Comode ed efficaci per chi ha una vita che va al massimo.

in crema, gel o in tessuto, meglio quelle che devono essere messe in posa la notte ed agiscono mentre dormiamo. Comode ed efficaci per chi ha una vita che va al massimo. Patch occhi: utilizzando questi “cuscinetti” imbevuti di crema o siero sarà come aver dormito una notte in più in quanto vanno a distendere il contorno occhi sgonfiando le occhiaie che ci fanno apparire stanche e fuori forma. Per agire bastano 5 minuti dall’applicazione e dopo averli rimossi si fa un massaggio per far assorbire bene il prodotto.

Passiamo adesso al trucco:

Correttore: non se devono applicare tanti strati, ma basta usarne due di colori diversi. Il primo servirà per correggere il colore della nostra occhiaia, mentre il secondo andarà ad illuminare il contorno occhi. Per essere sicure di correggere le occhiaie meglio usare un correttore aranciato , da applicare come primo step per andare a neutralizzare il colore marcato dell’occhiaia. Per illuminare un correttore del proprio colore o leggermente più chiaro.

o Per le mamme che vanno super di corsa e devono saltare alcuni passaggi e devono scegliere tra correttore e fondotinta, c’è un trucchetto semplice ed efficace: “prendete un fluido abbastanza coprente, mettetene un po’ sulla mano ed aggiungete un po’ della vostra , la stessa quantità che applichereste normalmente. Mischiateli insieme ed applicate con le dita o con una spugnetta la crema colorata che avrete creato, partendo dal centro e diffondendola verso l’esterno del viso”. Trucco occhi : se non si ha tempo per sfumare gli ombretti in polvere meglio optare per quelli in crema. Facili da stendere anche con le dita. Una volta asciutti rimangono per più tempo sulla palpebra.

Voi unimamme riuscite a truccarvi o prendervi cura della vostra pelle come vorreste? Seguite questi trucchetti per sentirvi meglio?