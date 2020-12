Il bambino con 4 nonni e 6 bisnonni: è record

Un bambino ha stabilito un record per avere tanti nonni e bis nonni. Una bella storia in un periodo difficile come questo.

Questa è una bella storia di una coppia di ragazzi, lui 28 anni, lei 23 che dopo essersi innamorati due anni fa hanno deciso di metter su famiglia. Pochi giorni fa è nato il loro primo figlio, un parto normale, una gravidanza normale, ma il piccolo è da record.

Sarà super amato: il bambino da record di Valle di Mezzane

Il piccolo Christian è un bimbo da record, no per il suo peso alla nascita che era normalissimo di 3 Kg e 100 gr, nemmeno per la lunghezza, 51 cm, ma per i suoi numerosi nonni e bis nonni.

Si perchè come racconta a l’Arena il papà Lorenzo De Marzi, Christian potrà ricevere l’amore dei sui 4 nonni ed anche quello dei suoi 6 bis nonni: “Non avremo bisogno di baby sitter, anche perché molti di loro sono parecchio giovani“.

Sarà bellissimo per Christian crescere circondato dall’amore dei nonni. Vi ricordiamo che i nonni sono delle figure importanti per la crescita emotiva dei bambini. I nonni con i nipoti instaurano un legame profondo, che costituisce un rapporto unico, fondato su un affetto speciale, sulla tenerezza e sulla complicità ma anche sull’educazione da parte di chi ha più esperienza di vita.

Un vero record per la Valle di Mezzane, il neo papà è super emozionato ed ha anche assistito al parto: “Parto naturale, bellissimo, emozionante ho rischiato pure di svenire perché una cosa così forte non me la immaginavo“.

La bisnonna Maria Luisa ha appena 67 anni e la nonna Katia, mamma di Gloria, la madre, soli 46 anni. Sempre dalla parte di Gloria c’è un’altra bisnonna, Amelia, che ha superato di poco i 70. Un poco più grande c’è il bisnonno Giorgio, classe 1935: “Non sono vecchio, ho raggiunto un importante traguardo“. Vi ricordate la storia di due nonni da record di soli 36 e 34 anni?.

I 4 nonni erano presenti al parto ed hanno già conosciuto il loro nipotino, mentre i bisnonni lo aspettano, ma il papà ammette che non sa ancora quando sarà il momento giusto per andarli a trovare: “Loro sono molto eccitati, non vedono l’ora di vedere Christian ma onestamente non so quando riusciremo a farglielo conoscere. Sarebbe bello portarlo a casa loro il prima possibile, ma in questo periodo sappiamo bene quanto sia necessario tutelarli e visitarli il meno possibile, vista anche l’età. Lo abbiamo fatto anche nei mesi scorsi: io e Gloria abbiamo cercato di ridurre al minimo il rischio del contagio anche perché volevamo evitare che lei affrontasse il parto positiva al Covid, e quindi da sola. Aveva molta paura che questo potesse accadere e io volevo a tutti i costi esserle vicino“.

Gloria e Lorenzo avrebbero voluto sposarsi, ma ancora non hanno avuto modo di farlo a causa della pandemia. Adesso si godono il loro bimbo cercando, come tutti i neo genitori, di trovare un’equilibrio tra poppate, pannolini e notti in bianco.

Voi unimamme cosa ne pensate di questo record? Anche voi o i vostri figli hanno conosciuto i loro bis nonni?