Bambino in arrivo per Kate Middleton e William: “zii entusiasti”

Una delle coppie reali più amate sta per avere un altro nipotino. William e Kate Middleton sono super felici del bebè.

La sorella minore di Kate Middleton sarebbe in attesa del suo secondo figlio dopo due anni dalla nascita del primogenito.

Una notizia che i tabloid inglesi hanno diffuso in queste ore anche se sembra che la fonte ufficiale arrivi da una testata americana. Il vero nome della sorella di Kate che il mondo intero ha “scoperto” il giorno del super matrimonio tra proprio William e quest’ultima è Filippa. Lei si è sposata qualche anno fa, nel 2017 con James Matthew ed è mamma di un bambino di due anni, Arthur.

Kate Middleton e William di nuovo zii: la sorella della Duchessa è incinta

La sorella della Duchessa di Cambridge, che in molti amano per il suo impegno nel sociale, sarebbe di nuovo in dolce attesa. Una bellissima notizia per la Famiglia Reale visto il periodo difficile. A diffondere il gossip è stato Page Six, una testata americana, ed anche il Mirror che si dicono sicuri delle fonti essendo persone che conoscono bene la famiglia.

I futuri genitori sarebbero super felici della nuova creatura in arrivo, ma non si sa altro. Inoltre ne Pippa e ne il marito hanno confermato, ma nemmeno ancora smentito la notizia.

Se così fosse per i figli di William e Kate, George, Charlotte ed il piccolo Louis sarebbe in arriva il loro terzo cuginetto. Infatti oltre ad Arthur, c’è anche Archie il primogenito di Harry e Meghan Markle. Solo poche settimane fa proprio l’attrice americana tanto discussa ha dichiarato di aver subito un aborto spontaneo pochi mesi fa.

Tornando ad i presunti genitori bis loro vivono a Londra vicino alla famiglia materna. Di sicuro, a causa della pandemia, le due sorelle non festeggeranno insieme a causa delle misure restrittive del governo inglese.

Staremo a vedere se la notizia sarà confermata oppure smentita dai diretti interessati. Se fosse vera noi le facciamo tanti auguri per il suo secondo bambino.