I regali di Natale più emozionanti: 15 sorprese per farsi ispirare

Ogni anno a Natale ci scervelliamo per i regali: lo scopo è sempre quello di fare felici le persone a cui li doniamo. Per trovare ispirazione in molti cercano sul web consigli utili, meglio ancora se si tratta di immagini di regali riusciti. Ecco quindi una lista di sorprese di Natale che fanno bene al cuore.

Il 2020 è stato un anno duro per tutti a causa della pandemia e in molti hanno cercato conforto e distrazione dai pensieri negativi ad esempio nell’addobbare casa prima del tempo. C’è chi ha fatto l’albero di Natale un mese prima del tempo, considerando che per tradizione si fa l’8 di dicembre. Seguendo questa linea abbiamo scelto di condividere alcuni regali di Natale degli anni passati che ci hanno fatto emozionare.

Regali di Natale: le sorprese più emozionanti

Regalo = sorpresa, ossia qualcosa che ci stupisce e ci rende felici. La felicità non deriva tanto dall’oggetto in sé ma dal sapere che una persona ha pensato a noi. E la felicità è anche in chi regala, basti pensare al successo dell’iniziativa “Scatole di Natale” attraverso la quale migliaia di persone in tutta Italia hanno confezionato dei regali per i più bisognosi.

Per regalo non si intende per forza un oggetto acquistato, spesso può essere un gesto, un’azione, un pensiero nel vero senso del termine, un ricordo donato a una persona che proverà un’emozione unica e che durerà nel tempo.

Bored Panda ha raccolto alcuni esempi di regali memorabili, noi ne abbiamo selezionati 15 da condividere con voi, sperando vi emozionino come hanno fatto con noi.

1- Un autista di scuola bus ha chiesto agli alunni del suo bus cosa volevano per Natale e poi ha fatto trovare a tutti il regalo richiesto, si legge su Reddit. Un mito!

2- Un vicino di casa deceduto ha sorpreso una famiglia, come raccontato su Twitter: la figlia dell’uomo si è presentata a casa con un grande sacco di plastica con dentro i regali di Natale che il vicino aveva comprato alla loro figlia per i prossimi 13 anni.

3- Un nipote ha raccontato su Tik Tok che il nonno prima di morire ha scritto un libro sulla sua vita. Dopo la morte questo ragazzo ne ha tratto un audio-libro che ha fatto ascoltare alla nonna rimasta sola. Le immagini parlano da sole.

4- Una ragazza ha raccontato su reddit che il suo ragazzo le ha regalato per Natale uno sgabello da bar, e che lei lì per lì non aveva capito il motivo. Dopo che però lui l’ha fatta sedere si è emozionat perché era lo sgabello del locale dove si erano incontrati la prima volta.

5- Una ragazza ha raccontato su Imgur di aver dato al fidanzato come regalo di Natale un sacco pieno di monete, equivalenti a un mese di affitto.

6- Un uomo ha raccontato su reddit che la moglie, dopo aver scoperto che il 60% degli anziani nelle case di cura non riceve visite né regali per Natale, ha lanciato una raccolta fondi riuscendo a realizzare 61 sacchi di regali per una casa di cura del posto con dentro una coperta, una penna, parole crociate, una crema, fazzoletti e burro di cacao.

7- Un uomo ha raccontato su Imgur che la moglie ha ricevuto per regalo di Natale un audio con la voce registrata della nonna morta per un tumore al seno nel 1973. La donna è nata nel 1976 quindi era la prima volta che ascoltava la voce.

8- Un ragazzo ha raccontato su reddit che il patrigno come regalo di Natale ha ricevuto il suo certificato di adozione dopo anni: lo ha infatti cresciuto da quando ne aveva appena 3.

9- Un ragazzo ha raccontato su Imgur di aver perso il padre a luglio e che la mamma aveva da parte alcuni regali realizzati dal padre per lui e il fratello, tra cui un cuscino con un biglietto: “Questa è una camicia che indossavo. Quando lo userete io sarò lì. Con amore, papà” .

10- Una ragazza ha condiviso su Reddit il video della nonna scartare il regalo datole in occasione del primo Natale da sola, 7 mesi dopo la morte del marito: si trattava delle lettere che la coppia si è scambiata ai tempi del college, nel 1962, e che il nonno aveva conservato negli anni.

11- Le immagini condivise su Imgur del convoglio di camion che nel 2018 ha portato 156237 regali di Natale ai bambini dell’Europa dell’est.

12– Una mamma ha raccontato su reddit che il marito ha realizzato un costume per il figlio di 3 anni appassionato di Poltergeist, trasformando una vecchia caldaia per stirare in un’arma acchiappa fantasmi.

13– Un uomo ha condiviso su reddit il regalo della moglie, un figlio in arrivo, commentandolo con “Il miglior regalo di sempre“!.

14– Un ragazzo ha raccontato su Imgur che mentre pulivano la casa della nonna la madre ha trovato un regalo di Natale di 23 anni fa da parte del nonno morto e della nonna in fin di vita. Bellissimo!

15– Una donna ha raccontato su reddit che il padre del marito è morto quando lui aveva solo 3 anni e che come regalo di Natale alla madre di lui hanno deciso di ricreare la foto che ritrae il marito da piccolo con il padre con quella del figlio con il nipote di pochi mesi.

E voi unimamme avete immagini di regali di Natale emozionanti? Quale vi ha colpito di più?