Ricetta svezzamento: polpette di riso e carne semplici

Per aiutare voi mamme/papà per preparare un pasto goloso per i vostri bambini vi proponiamo una ricetta per lo svezzamento.

Quando il bambino dopo i suoi primi sei mesi inizia ad introdurre alimenti solidi che vanno a sostituire una poppata di latte si parla di svezzamento. Lo svezzamento può essere un momento non facile perchè non tutti i bambini gradiscono subito questo passaggio, quindi mamme/papà armatevi di tanta pazienza.

Vi ricordiamo che è sempre bene chiedere al vostro pediatra di fiducia come e quando iniziare lo svezzamento. Di seguito una ricetta per i bambini sopo gli 8-9 mesi che mangiano anche qualcosa in “pezzi”, sempre piccoli, oltre ai soliti passati.

Per quelli più piccoli è bene iniziare con le basi come il brodo vegetale o come la crema di semolino al prosciutto.

Ricetta svezzamento per i piccoli di casa

Oggi vi proponiamo delle polpettine di carne e riso che sono veloci da preparare e che di sicuro piaceranno ai vostri piccoli. Per i primi mesi meglio scegliere alimenti semplici e non usare il sale, sostituirlo con del formaggio grattugiato per dare un poco di sapidità al piatto. Il modo migliore per cuocere le polpettine è al vapore o al forno, ma evitare assolutamente la frittura.

Tempo di preparazione: 10′

Tempo di cottura: 20-30′

INGREDIENTI

50 g di pollo

1/2 carota

1/2 patata

1 pezzettino di sedano

20 g di riso

20 g di formaggio grattugiato

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

20 g di pangrattato

Preparazione

Per preparare questa ricetta come prima cosa si vanno a lavare, a pelare e poi a mondare le verdure: la carota la patata ed il sedano. Tagliarle a pezzettini e metterle a bollire in 500 ml di acqua; dopo qualche minuto si aggiunge anche la carne di pollo privata delle parti grasse.

Cuocere per 15-20 minuti ed una volta che la carne è cotta e le verdure tenere si filtra il brodo e si passano le verdure nel passaverdure per ottenere una purea. Invece la carne la si frulla con 2 cucchiai di brodo vegetale e si mette in una ciotola capiente sia la carne e sia le verdure. Il brodo filtrato lo si riporta a bollore e vi si cuoce il riso per il tempo indicato sulla confezione.

Nella ciotola si aggiunge anche il riso cotto, il pangrattato ed il formaggio grattugiato e mescolate bene fino a quando non si otterrà un composto omogeneo. Da questo impasto si formano delle polpettine che si possono cuocere o a vapore o in forno per 10 minuti a 200°C girandole a metà cottura.

Il tempo di cottura dipende dalla grandezza delle polpettine, più piccole sono meno tempo ci vorrà per cuocerle.

Voi unimamme come preparate la pappa per i vostri piccoli? Mangiano tutto o fanno piccoli capricci?